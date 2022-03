UFFICIALE | FIFA, riapre il mercato per gli stranieri di Russia e Ucraina

La FIFA in collaborazione con la UEFA ha varato alcune norme transitorie per gli stranieri che giocano in Ucraina e Russia

Decisione ufficiale della FIFA sui calciatori stranieri presenti in Ucraina e Russia. La Federcalcio mondiale, in collaborazione con la Uefa, ha varato una serie di norme transitorie relative alla guerra in Ucraina.

In particolare è stato deciso che tutti i contratti di lavoro di giocatori e allenatori stranieri con i club affiliati alla Federcalcio ucraina (UAF) saranno automaticamente sospesi fino al 30 giugno 2022, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente. Inoltre, stessa cosa per giocatori e allenatori stranieri che prima o il 10 marzo non raggiungano un accordo con i club affiliati alla Federcalcio russa (FUR). Anche loro avranno il diritto di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro fino al 30 giugno.

Russia e Ucraina, la Fifa riapre il calciomercato: UFFICIALE

Le sospensioni del contratto farà considerare i giocatori e allenatori in questione liberi di firmare un contratto con un altro club senza subire conseguenze di alcun genere. Per consentire ciò, la FIFA ha disposto che il tesseramento di calciatori stranieri provenienti da club affiliati a Federcalcio ucraina e russa sia consentito anche per club il cui periodo di tesseramento è chiuso, sempre che avvenga entro il 7 aprile. Per ogni società sarà possibile tesserare fino a due giocatori e i contratti saranno validi fino al 30 giugno 2022.