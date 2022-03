Calciomercato Inter, inversione e colpaccio | "È praticamente fatta"

L’Inter studia colpi niente male sul calciomercato, a caccia dei nomi giusti per migliorare la rosa. Frenata per un obiettivo, ma per l’altro è praticamente fatta

Non è un grande momento per l’Inter. I nerazzurri non riescono a risollevarsi in campionato, dopo che, nell’ultimo periodo, sono arrivati diversi pareggi, soprattutto in trasferta.

L’ultimo contro il Torino, anche potenzialmente, ha allontanato la vetta della classifica, con il Milan che tenta la mini fuga e una Juventus sempre più arrembante alle spalle. Senza, ovviamente, dimenticare il Napoli. Insomma, Simone Inzaghi deve trovare il modo di chiudere al meglio la stagione e senza rimpianti in ottica scudetto. Ma, intanto, il calciomercato va avanti e gli scenari non mancano. Da mesi si parla di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi in ottica Inter. Soprattutto per il bomber si spinge sempre più sull’ipotesi nerazzurra. In realtà, adesso, le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Inter, ribaltone per Scamacca e Frattesi

In diretta su CMIT TV, ne ha parlato Damiano Er Faina: “L’Inter ha trattato tanto Scamacca e Frattesi. Mi hanno detto che per Frattesi è praticamente fatta, ma non possono annunciarlo a stagione in corso: arriverà a titolo definitivo. Su Scamacca hanno alzato leggermente il piede”. Inversione di marcia improvvisa, dunque, per l’attaccante del Sassuolo e che avrebbe una motivazione ben precisa: “Se su Scamacca hanno alzato il piede, o stanno aspettando Dybala o andranno dritti su Lukaku. È difficilissimo il ritorno, al netto dei sogni”. Diverse opzioni sul tavolo, dunque, ma di certo l’Inter qualcosa dovrà sistemare nel reparto offensivo, al netto dell’opportunità che porta al ritorno del belga. È vero che Edin Dzeko è eccezionale nella manovra e negli assist, ma cede qualcosa in fatto di gol. E Lautaro Martinez, senza Lukaku al suo fianco, sembra aver perso continuità e un po’ di smalto. Quindi sì, Scamacca farebbe comodo e va assolutamente considerato, ma occhio anche ad altre piste per il bomber da regalare a Inzaghi.