L’Inter è avvisata: la richiesta del Paris Saint-Germain fa ‘tremare’ Marotta

Il Paris Saint-Germain in piena rivoluzione e dallo spogliatoio sarebbe partita una richiesta chiara: vogliono il calciatore dell’Inter

Una vera e propria rivoluzione. La disfatta Champions del Paris Saint-Germain apre scenari inattesi non solo per il club parigino ma anche per il calciomercato in generale.

La società transalpina potrebbe cambiare molto in vista della prossima stagione. In panchina, dove Pochettino è ormai sicuro partente e per la sua sostituzione, oltre a Zidane, si fanno anche i nomi di Allegri e Conte. In campo dove si punterà sui grandi colpi Haaland-Pogba, con diversi nomi in uscita: da Paredes a Icardi e Di Maria.

Ma dalla Francia arriva la notizia di una richiesta che sarebbe stata fatta dallo spogliatoio del Psg a Leonardo. Un colpo dall’Inter che secondo i calciatori della formazione parigina servirebbe per elevare ulteriormente il tasso qualitativo della squadra, dando più ordine ad un gioco apparso troppo legato alle individualità e poco collettivo.

Calciomercato Inter, il Psg vuole Brozovic: la richiesta a Leonardo

Secondo quanto riferisce ‘RMC’, infatti, lo spogliatoio del Paris Saint-Germain avrebbe chiesto Marcelo Brozovic a Leonardo. Il direttore sportivo brasiliano lo ha seguito a lungo già in passato e anche nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento della società transalpina.

In scadenza di contratto con l’Inter, da tempo si parla del rinnovo come affare ormai fatto, ma l’ufficialità non arriva ancora. I calciatori del Psg lo vorrebbero al Parco dei Principi al centro del centrocampo della prossima stagione. Una richiesta che – salvo sorprese – difficilmente sarà esaudita, anche considerando che lo stesso Leonardo potrebbe lasciare Parigi. Di certo, Brozovic in scadenza e senza prolungamento è un’occasione che le big europee potrebbero provare a sfruttare. L’Inter è pronta al rinnovo, serve l’ufficialità del nuovo contratto per spegnere qualsiasi velleità.