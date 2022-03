Empoli, Andreazzoli ammette: “Un giocatore del Milan si è superato”

Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni del post partita dopo la sconfitta di misura dell’Empoli contro il Milan a San Siro

Prosegue il periodo complicato dell’Empoli. La squadra non vince da ben 13 partite (ultimo successo il 12 dicembre contro il Napoli) e stasera è arrivato un altro ko per mano del Milan. I rossoneri l’hanno avuta vinta grazie al super gol di Kalulu, che ha affossato la compagine toscana.

Ai microfoni di ‘Dazn’, nel post partita, il tecnico Aurelio Andreazzoli ha commentato così la sconfitta: “Mancanza di fiducia? Non credo ci sia. Ma per quanto riguarda le ultime due gare sono d’accordo. Domenica è stata più una partita di calcio in costume che di calcio giocato. Stasera abbiamo affrontato la difesa migliore del campionato. In gare del genere serve un aiuto dalla buona sorte in quelle due situazioni che ti si vengono a creare. Poi di nuovo come all’andata Maignan si è superato. Dobbiamo riuscire a concretizzare di più“.

PRIMO TEMPO: “L’approccio dipende anche dai rivali che incontri. Loro erano ben messi in campo e sono stati aggressivi. Noi siamo stati meno precisi rispetto alla ripresa e gli abbiamo agevolato il compito. Ma mi piace il fatto che siamo rientrati e abbiamo mollato il freno a mano, che a San Siro subentra. Abbiamo costretto il Milan a perdere tempo. Questo per me vuole dire tanto, perché so che i miei ragazzi non rinunciano mai a lottare“.

MENTALITÀ: “Parte da lontano. Non è che arrivi al sabato a dai disposizioni alla squadra come se fossimo dei padroni. C’è tanto lavoro da fare, soprattutto avendo una squadra che non esperienza della Serie A. All’inizio eravamo perfetti sconosciuti, bisogna dare un certo modo di interpretare le cose facendo entrare nei calciatori ogni giorno le stesse convinzioni. Va fatto senza tentennamenti, i calciatori si accorgono subito se sono frasi fatte. Tutti i 25 elementi della nostra rosa possono giocare e rispondere nel modo che desideriamo“.