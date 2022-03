Serie A, Kalulu stende l’Empoli e fa volare il Milan: Pioli a +5 sull’Inter

Il Milan di Pioli batte di misura l’Empoli di Andreazzoli a San Siro e si porta momentaneamente a +5 sull’Inter: decide un super Kalulu

È stato un Milan concreto e pragmatico quello andato in scena stasera a San Siro. Di fronte ai rossoneri di Pioli c’era l’Empoli targato Andreazzoli, un avversario notoriamente scomodo. Il rischio di un nuovo passo falso era dietro l’angolo, ma Giroud e compagni stavolta non hanno fallito la missione.

Il ‘Diavolo’ sblocca la gara nel primo tempo, al minuto 19, con Pierre Kalulu, grande protagonista della sfida. Il difensore francese si fa trovare pronto dopo una ribattuta su una punizione calciata da Giroud e al limite dell’area rilascia un mancino chirurgico che si infila all’angolino, niente da fare per Vicario.

Serie A, Milan-Empoli 1-0: tabellino e classifica

Nella ripresa la squadra lombarda gestisce il risultato, riuscendo a spegnere i pochi tentativi degli ospiti toscani in attacco. Al minuto 83 spazio anche per Zlatan Ibrahimovic, entrato al posto di Olivier Giroud. Non una prestazione memorabile da parte del Milan, ma utilissima in ottica lotta scudetto. Ora la grande rivale Inter, che ha due partite in meno, è lontana ben cinque punti dalla vetta.

Milan-Empoli 1-0: 19′ Kalulu (M)

CLASSIFICA Serie A: Milan punti 63, Inter** 58, Napoli* 57, Juventus 56, Atalanta** 47, Roma* 47, Lazio* 46, Fiorentina** 43, Hellas Verona* 41, Sassuolo 40, Torino** 34, Bologna** 33, Empoli 32, Udinese*** 29, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa* 18, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

*Due partite in meno

***Tre partite in meno