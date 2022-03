Calciomercato Juventus, chiusa la sfida col Napoli | Accordo raggiunto

Juventus e Napoli si sono sfidate sul mercato, ma ora la partita sembra essere terminata: accordo raggiunto per la prossima stagione

In campionato i bianconeri si stanno avvicinando in maniera sempre più minacciosa al Napoli, che è ancora scottato dal sorpasso all’ultima giornata della scorsa stagione: quest’anno per gli azzurri arrivare in Champions League è un obbligo.

Luciano Spalletti è consapevole del valore della sua rosa, ma sa anche che questa Juventus ha la possibilità di accorciare con le squadre di vertice. Per lo scudetto sembra essere troppo tardi ormai, ma nella prossima stagione la ‘Vecchia Signora’ si candida come Spuna delle principali pretendenti al titolo. I partenopei, allora, provano a resistere e mettono a segno un primo colpo di mercato contro i bianconeri.

Calciomercato Napoli, accordo raggiunto per Oliveira | 11 milioni e niente Juventus

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it dell’interesse di Juventus e Napoli per Mathias Oliveira: inoltre, vi abbiamo detto anche come fossero i partenopei ad essere in netto vantaggio per l’uruguaiano. Nella giornata di oggi, poi, sono arrivate ulteriori conferme sul possibile approdo dell’esterno in Serie A e ad avere la meglio sarebbero proprio gli azzurri. Niente da fare per Massimiliano Allegri, che continua a cercare nuovi esterni difensivi sul mercato: Alex Sandro, infatti, sembra essere arrivato al capolinea con i biaonconeri.

Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo con il Getafe per Mathias Oliveira: un affare da undici milioni più bonus che permetterà a Luciano Spalletti di avere l’erede di Faouzi Ghoulam. Dopo essere stato vicino nel mercato di gennaio, come vi abbiamo ampiamente raccontato a suo tempo, in estate l’uruguaiano potrà finalmente raggiungere la Serie A.