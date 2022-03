Milan-Empoli, Pioli: “Decisi e determinati”. L’annuncio sul rinnovo di Kalulu

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa al termine di Milan-Empoli, match di Serie A valevole per la 29esima giornata di campionato

Vittoria di misura per il Milan di Stefano Pioli, che conquista tre punti preziosi contro l’Empoli. Un successo targato Pierre Kalulu, che porta i rossoneri momentaneamente a più cinque sull‘Inter.

Ecco le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa – “Abbiamo vinto una partita difficile e complicata. Siamo stati meno fluidi nella ripresa ma abbiamo difeso molto bene. Scudetto? L’obiettivo è quello di migliorare rispetto alla passata stagione. Ora siamo a più tre ma nel finale dell’anno scorso abbiamo corso tanto. Stasera avremmo potuto segnare 2-3 gol nel corso del primo tempo ma la squadra lotta e si sacrifica. Sappiamo che abbiamo le qualità per segnare di più“.

Milan-Empoli, Pioli: “Kalulu deve continuare così. Rinnovo? Non dovete parlarne con me”

Giudizio su Florenzi e Kalulu – “Florenzi ha fatto una buona partita, ha lavorato bene ed è affidabile. Puoi giocare in 4-5 ruoli diversi per la sua intelligenza tattica. Rinnovo Kalulu? Non è un discorso che va affrontato con me. Sono soddisfatto per lui, deve continuare così. Ha mostrato grande serietà e questo è il premio per quanto sta dando“.

Il Milan non riesce a chiudere le partite – “Vincere 1 a 0 vuole dire essere decisi e determinati. E’ chiaro che se non fai il secondo gol devi giocare così. Stiamo migliorando a livello di mentalità visto come sono andate le altre partite quando siamo andati in vantaggio e poi ci siamo fatti raggiungere“.

Porta inviolata – “Tutti lavorano per difendere la porta. Tutti lavorano per essere intensi. Se i difensori fanno ottime prestazione è anche perché la squadra lavora bene nel suo complesso“.