Milan-Empoli, Pioli svela: “Alla squadra ho ricordato una cosa”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazione dopo la vittoria ottenuta nella gara contro l’Empoli a San Siro

Un Milan non bello, ma concreto. Potremmo riassumere così in breve la prestazione di stasera da parte dei rossoneri contro l’Empoli guidato da Andreazzoli. Il ‘Diavolo’ ha conquistato i tre punti grazie ad un super gol di Kalulu ed è momentaneamente volato a +5 sull’Inter seconda in classifica. Un risultato, dunque, importantissimo in ottica lotta scudetto.

Il tecnico Stefano Pioli ha commentato così il successo ottenuto ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita: “La classifica attuale non è reale. Viaggiamo con molta convinzione, ma anche molta attenzione”.

SOLIDITÀ DIFENSIVA: “Credo sia la cosa più bella che stiamo facendo. Anche quando non siamo così organizzati, c’è grande spirito di sacrificio. Il merito è della squadra, abbiamo lottato per vincere questa partita come una grande squadra deve fare”.

Milan-Empoli, Pioli: “Alla squadra ho ricordato i passi falsi. 600 gol? Quello di Kalulu il più importante”

DISCORSO ALLA SQUADRA: “Negli spogliatoi all’intervallo ho ricordato alla squadra che, altre volte in cui ci siamo ritrovati sopra 1-0, poi non siamo riusciti a tenere il risultato. Abbiamo lavorato tanto e bene. Maggiore pressione per le altre? A noi è capitato di giocare prima e dopo. Ogni squadra cerca di dare il massimo ogni volta. Noi pensiamo già alla prossima, contro il Cagliari sarà altrettanto difficile. Oggi siamo stati squadra, quando lo sei e hai qualità puoi vincere tutte le partite. Sappiamo che dobbiamo migliorare e continueremo a lavorarci settimana prossima”.

600 GOL: “Quello di stasera di Kalulu è la rete a cui tengo di più. Non sapevo onestamente di questo dato. È una grande soddisfazione per il ragazzo e per l’allenatore, questi risultati dimostrano che c’è stata partecipazione da parte di tutti”.

MAIGNAN: “La sua posizione in campo durante il gol? Così fanno le squadre che vogliono vincere le partite. Lui fa cento domande al giorno per capire come ci muoviamo e difendiamo, poi però è sempre dentro alla partita. Lui ha dentro di sé questa capacità di essere così attento e proporsi”.