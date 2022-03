Marcelo Brozovic non partirà insieme ai compagni per la trasferta di domani sera dell’Inter a Torino

Rischia di diventare un boomerang pericoloso la Brozovic-dipendenza che mai come quest’anno si è fatta sentire nel centrocampo dell’Inter. Il croato, per l’importanza che ricopre nel gioco della squadra di Simone Inzaghi, non ha mai riposato in questa stagione, se non per squalifica.

In vista della trasferta di domani sera all’Olimpico di Torino, contro una formazione tatticamente molto preparata e che fa tanta densità a centrocampo, Brozovic non potrà aiutare i compagni a raggiungere la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il successo contro la Salernitana dello scorso venerdì.

Come filtrato nel pomeriggio da Appiano Gentile, il centrocampista ha continuato ad accusare problemi al polpaccio anche nella rifinitura di quest’oggi, dopo i primi fastidi che l’avevano costretto a chiedere il cambio ad Anfield ad un quarto d’ora dal termine dell’incontro. Così, di comune accordo con lo staff medico, Simone Inzaghi ha preferito non correre rischi inutili ed evitare la convocazione del croato per il Torino.

Nelle ultime quattro stagioni, l’Inter con Brozovic ha trovato davanti alla difesa la principale fonte del suo gioco. Un calciatore che da Spalletti ad Inzaghi è cresciuto tantissimo in termini di costanza e rendimento, affinando con Antonio Conte una fase difensiva che non apparteneva in precedenza al suo bagaglio tecnico.

Inter, il rendimento stagionale senza Marcelo Brozovic

Soprattutto in questa stagione il suo ruolo è stato però determinante, un equilibratore in una squadra dall’atteggiamento più spregiudicato rispetto al passato. E non è un caso se negli unici due match saltati per squalifica in tutto l’anno, l’Inter ha faticato in entrambe le occasioni. La prima risale allo scorso 19 gennaio in Coppa Italia contro l’Empoli, partita in cui venne schierato Vecino con scarsi risultati davanti alla difesa e che i nerazzurri riuscirono a pareggiare solamente in zona recupero con una rete di Andrea Ranocchia in rovesciata, per poi vincere con Sensi ai tempi supplementari.

Grande sofferenza che la squadra ha mostrato anche in campionato il 20 febbraio a San Siro contro il Sassuolo: stavolta Inzaghi aveva scelto Barella davanti alla difesa per rimpiazzare l’insostituibile Brozovic, con Vidal a fare da mezz’ala. Una scelta che non ha però pagato sia in termini di prestazione ma soprattutto di risultato, con l’Inter uscita sconfitta per 0-2 davanti al suo pubblico.

Una dipendenza totale da Marcelo Brozovic che non si era invece vista lo scorso anno con Antonio Conte in panchina. Nella stagione 2020/21 che ha riportato la formazione nerazzurra allo scudetto, il centrocampista croato aveva saltato addirittura cinque partite tra infortuni e squalifiche. A sorpresa, però, nei cinque incontri saltati l’Inter aveva ottenuto ben cinque vittorie.