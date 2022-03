Tegola Inter, assenza pesantissima per Inzaghi | Non sarà convocato per Torino

Brutta notizie per l’Inter di Simone Inzaghi che perde uno dei suoi uomini chiave per la trasferta di Torino

Basterà il morale ritrovato nell’ultima settimana dopo le vittorie contro Liverpool e Salernitana all’Inter di Simone Inzaghi per superare il duro ostacolo Torino? In attesa di scoprirlo nel posticipo di domani sera, da Appiano Gentile non giungono certo notizie confortanti.

Dopo aver concesso ai suoi ragazzi un giorno di meritato riposo lo scorso mercoledì, grazie alla bella prestazione di Anfield, il tecnico nerazzurro ha iniziato a fare la conta degli indisponibili a seguito dei due infortuni rimediati a Liverpool. Il primo, Stefan de Vrij, sin da subito aveva mostrato segnali poco incoraggianti, confermati dagli esami strumentali eseguiti al ritorno a Milano dopo la trasferta inglese.

Il centrale olandese, come annunciato ufficialmente dal club, aveva riportato una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra. Infortunio che lo terrà fuori dalla trasferta di domani sera e che potrebbe escluderlo anche dal prossimo match in campionato contro la Fiorentina il 20 marzo. Ma non è tutto, perché pochissimi minuti fa anche Marcelo Brozovic ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile e non sarà convocato.

Inter, Brozovic lascia il ritiro: non sarà convocato per Torino

Un altro interista uscito acciaccato dal ritorno degli ottavi di Champions League, è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato era stato costretto al cambio durante il secondo tempo di Anfield a causa di un forte fastidio al polpaccio che ne condizionava la corsa. Gli esami eseguiti nelle ore successive, però, avevano escluso la presenza di una lesione, facendo tirare un sospiro di sollievo ad Inzaghi.

Nonostante la grandissima attenzione degli ultimi giorni, nella rifinitura di quest’oggi Brozovic ha accusato di non essere ancora al meglio per via del problema al polpaccio. Di comune accordo con lo staff medico, Inzaghi ha preferito non rischiare la convocazione del croato che domani sera nona accompagnerà la squadra a Torino. Il regista della formazione nerazzurra ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile e da domani inizierà il recupero per tornare a disposizione contro la Fiorentina.