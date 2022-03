Inter, tegola per Inzaghi | UFFICIALE: salta la gara col Torino

Esami clinici per il giocatore dell’Inter di Inzaghi all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League

Salterà la gara col Torino e sarà in dubbio per la prossima contro la Fiorentina. Brutta tegola per l’Inter di Simone Inzaghi, ieri vittoriosa in casa del Liverpool ma eliminata dalla Champions League.

Usciti acciaccati dal match Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. Il primo all’intervallo, sostituito poi da D’Ambrosio. Al rientro da Liverpool, il difensore olandese si è sottoposto ad esami clinici e strumentali alla clinica ‘Humanitas’ di Rozzano. Esami che hanno evidenziato una “distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra“. Come aggiunge il club nerazzurro, le condizioni del classe ’92 “saranno ribalutate nei prossimi giorni”.

Ora in casa Inter c’è attesa per conoscere l’entità dell’infortunio di Brozovic. Inzaghi e gli interisti incrociano le dita.