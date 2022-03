Calciomercato Milan, Maldini vuole tutto | Colpo clamoroso sulla destra

Il Milan di Maldini e Massara sta valutando i colpi per puntare nuovamente allo scudetto e fare un ulteriore scatto: deciso il grande colpo sulla destra

Che il Milan abbia fatto un ulteriore passo in avanti nel suo percorso sembra sotto gli occhi di tutti. Lo scorso anno la squadra di Pioli è crollata nell’ultima parte di campionato, ha abdicato per lo scudetto a differenza della stagione in corso che la vede al momento in testa anche se con una partita in più rispetto all’Inter. Ma lo score nei big match è importante e sta facendo la differenza, anche con una rosa probabilmente inferiore e con qualche difficoltà non da poco a livello di assenze.

Il Milan è tornato in Champions League dopo una vita, non è stato fortunato ma ha fatto una buona figura tutto sommato. Il piano di crescita è agli inizi, Maldini sta cercando di aggiungere dei tasselli ogni anno, tenendo più di un occhio al bilancio. Una crescita sostenibile nel corso degli anni, che i proventi della Champions aiuteranno ad alimentare. L’estate 2022 sarà densa di impegni per Maldini e Massara, ci saranno da sostituire verosimilmente almeno due giocatori importanti come Romagnoli e Kessie. Per la difesa in pole c’è Botman rispetto a Bremer, in mediana rientreranno Adli e Pobega e piace tantissimo Renato Sanches. In attacco si faranno delle valutazioni dopo aver conosciuto il futuro di Ibrahimovic e poi c’è la fascia destra.

Calciomercato Milan, Berardi mette d’accordo tutti: Maldini ci pensa

Ed è proprio sulla fascia destra che il Milan vuole svoltare. Attualmente il gioco e la qualità della squadra di Pioli sono inevitabilmente sbilanciati a sinistra tra Theo Hernandez e Leao, dall’altra parte invece le difficoltà offensive sono parecchie. Calabria è più difensivo, Saelemaekers e Messias hanno segnato pochissimo e per caratteristiche non hanno il gol nel sangue. Come riporta ‘Tuttosport’, la dirigenza sta valutando se intervenire in quel ruolo ed è tornato di moda il nome di Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo stuzzica parecchio, già lo scorso anno era disposto a lasciare il ‘Mapei’ per spiccare il volo, ma la Fiorentina non ha convinto i neroverdi.

Il classe ’94 non ha fatto una piega e sta mettendo a referto un’altra grande stagione, arrivando al momento a 12 gol e 10 assist. Berardi è il nome che convince di più il Milan, con l’ottimo Europeo ha acquisito anche uno status internazionale, è un giocatore pronto e ormai completo in entrambe le fasi. Può essere l’anno buono per fare il fatidico salto, i rossoneri possono fargli giocare la Champions. E possono avere le risorse per accontentare il Sassuolo che chiede 30-35 milioni. La concorrenza c’è ed è ovvia, c’è da fare attenzione al Napoli e in ogni caso non è l’unico nome a cui pensa Maldini. Come scrive il quotidiano, ci sarebbero infatti anche i nomi di Malinovskyi, Bajrami e Lang che però sarebbero più alternativa a Diaz e Leao.