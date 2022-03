Milan e il difensore ancora insieme: “Felice in rossonero”

Arrivano le parole del calciatore che confermano la volontà di continuare con la maglia del Milan. Le sue dichiarazioni

E’ sbocciato l’amore tra Pierre Kalulu e il Milan. Il difensore, dopo l’ennesima grande prestazione, contro il Napoli, ha convinto proprio tutti. Questi sono davvero i giorni del calciatore francese, finito sotto le luci dei riflettori.

L’ex Lione, sbarcato a Milano, senza aver giocato un minuto tra i professionisti, per una cifra inferiore ai 500mila, ha rubato la scena ai compagni, con una gara maiuscola – insieme a Fikayo Tomori – contro Osimhen. Ma non è la prima volta che Kalulu riesce ad opporsi alla grande contro un top attaccante della Serie A.

Lo aveva fatto anche contro Immobile in Coppa Italia e contro Lautaro Martinez e Dybala in campionato, quando si è ritrovato a giocare contro Inter e Juventus. E’ vero che gli esami non finiscono mai ma Kalulu sta dimostrando di saperli superare in scioltezza.

Come vi abbiamo raccontato, il Milan è chiaramente soddisfatto della sua crescita e Paolo Maldini è intenzionata a ‘premiarlo’ con un adeguamento del contratto. Un rinnovo meritato a cifre decisamente più alte. Attualmente pesa al bilancio meno di 900mila euro, anche grazie al Decreto Crescita. La volontà di Kalulu è quella di proseguire in rossonero. Non sarà dunque un problema trovare un accordo tra le parti. Il Milan ci sta lavorando insieme ai rinnovi di Leao e Bennacer, che chiaramente rappresentano la priorità.

Milan, Kalulu ancora rossonero: le sue parole

Nel frattempo sono arrivate le parole dello stesso Kalulu, che ha lasciato intendere di voler continuare con la maglia rossonera addosso: “I tifosi stanno apprezzando le mie prestazioni ma la squadra lo sa che è da mesi che lavoro forte per essere a questo livello – afferma ai microfoni di Sportmediaset -. Mi sento bene a Milano, gioco di più e posso dimostrare il mio valore. Sono molto felice qui”.

Immancabile una battuta anche sullo Scudetto: “Pensiamo partita per partita e sabato c’è l’Empoli, vogliamo vincere – prosegue Kalulu – Dopo la sosta vediamo se siamo vicini o no e dove potremo arrivare. Il soprannome Pierino? Questo sempre ridere la mia famiglia, ma devo chiedere a mia madre se le piace”.