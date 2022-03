Calciomercato, Juventus e Milan a duello: dopo oltre un anno in Italia

Juventus e Milan drizzano le antenne sul calciomercato alla ricerca del nome giusto che possa rinforzare la rosa. Sfida per il talento

Il talento è la principale indicazione per gli operatori di calciomercato, alla ricerca di nomi importanti per rinforzare la rosa. Juventus e Milan ne sono chiara testimonianza, con un budget diverso nelle ultime stagioni, ma comunque con una propensione a puntare sui giovani decisamente chiara.

E così potrebbe essere anche nel prossimo futuro. Le due big italiane sono in rotta di collisione per diversi calciatori, in particolare a centrocampo. È vero che la Juventus conserva il sogno legato a Paul Pogba, ma piace, e non poco, anche Renato Sanches del Lille su cui da tempo c’è anche al Milan. Il portoghese, però, non è l’unico talento in lista per i due club: stiamo parlando di Danilo del Palmeiras. Si tratta di un brasiliano, classe 2001, che praticamente può ricoprire tutti i ruoli in mezzo al campo. Alto 177 centimetri, si parla di un profilo completo e che nel calcio europeo potrebbe concludere ulteriori step di crescita dal punto di vista tattico.

Calciomercato Juventus e Milan, è sfida per Danilo del Palmeiras

In realtà, non è la prima volta che vi parliamo di questo calciatore. Già più di un anno fa vi avevamo parlato dell’interesse per il ragazzo da parte dei due club e della Roma. All’epoca sarebbe bastato forse un investimento da 13-15 milioni di euro per portarlo in Serie A, ma ora non è così. Secondo quanto riporta il giornalista Rudy Galetti, infatti, sia Juventus che Milan hanno osservato in più occasioni Danilo, ma ora il prezzo si aggira sui 25 milioni di euro. Un duello sul calciomercato in piena regola, in attesa di capire se, a questo punto, uno dei due club affonderà subito il colpo.