La Juventus sta pensando seriamente di ricostruire la fascia sinistra per la prossima stagione

Dopo annate in chiaroscuro ed una stagione nella quale ha attirato diverse critiche, Alex Sandro la prossima estate potrebbe lasciare la Juventus. Non è un mistero che i bianconeri si stiano guardando attorno, sondando già da tempo un paio di profili indicati da Massimiliano Allegri alla società.

Come raccontato più volte su calciomercato.it, il primo grande obiettivo bianconero è legato a Renan Lodi dell’Atletico Madrid. La Juventus starebbe addirittura pensando di portare avanti una trattativa unica per avere il brasiliano ed ottenere allo stesso tempo uno sconto sul riscatto di Alvaro Morata. Se per il centravanti spagnolo filtra effettivamente ottimismo, difficilmente il club madrileno aprirà ad una cessione a cuor leggero per il terzino brasiliano.

Nell’ultimo periodo, Lodi, è stato senz’altro uno dei migliori nello scacchiere del Cholo Simeone, determinante nella rinascita dei ‘colchoneros’ in campionato e sicuramente tra i più pericolosi nella sfida pareggiata in Champions League all’andata degli ottavi contro il Manchester United. Da qui, dunque, lo sguardo che la Juve avrebbe aperto anche su altri fronti.

Calciomercato Juventus, Grimaldo via dal Benfica a 20 milioni

Oltre ad Emerson Palmieri, il cui nome ormai da anni viene accostato alla Juventus, c’è un altro profilo che potrebbe fare al caso dei bianconeri. Si tratta di Alex Grimaldo, laterale spagnolo di proprietà del Benfica e nel mirino di tante big. Se nella giornata di ieri si era riferito dei primi approcci bianconeri, quest’oggi in Portogallo hanno giustificato i contorni economici della possibile operazione.

Obiettivo molto forte del Barcellona che già in estate lo aveva solo sfiorato, Grimaldo è legato al Benfica da una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. A causa del contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2023), secondo quanto scritto da ‘A Bola’ potrebbe essere sufficiente un terzo della clausola per strapparlo tra un paio di mesi, per una cifra da 15/20 milioni di euro. Se l’ostacolo economico potrebbe non rappresentare un grosso problema, sarà il tempismo il fattore sul quale dovrà puntare la Juventus per anticipare la concorrenza.