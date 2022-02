Calciomercato, pazza idea Juve: 30 milioni per il doppio colpo

La Juventus scalda l’asse con l’Atletico Madrid, con una doppia trattativa tra attacco e difesa: la situazione

La Juventus continua a salire in classifica. La vittoria in casa dell’Empoli e il contemporaneo ko della Lazio col Napoli ha permesso alla squadra di Allegri di staccare i biancocelesti in maniera significativa nella corsa Champions League. E comunque rosicchiare anche qualche punto alla vetta della classifica, che resta lontana ma non così tanto.

Rispetto a qualche settimana fa le prospettive della Juve sono cambiate totalmente, Vlahovic ha senza dubbio trasformato l’attacco bianconero che ora è in grado di produrre gol in maniera regolare, anche grazie al lavoro di Dybala e Morata. Lo spagnolo sembrava destinato a lasciare mestamente Torino per abbracciare Xavi al Barcellona, soprattutto con l’arrivo del serbo. Invece Allegri non ci ha pensato due volte e da subito ha schierato il tridente ‘pesante’ con Dybala e Morata, anche se l’argentino è di nuovo ai box. E di conseguenza sono cambiati anche gli scenari per il futuro del giocatore ancora di proprietà dell’Atletico Madrid. La Juventus e Allegri lo tratterrebbero volentieri, ma c’è da trattare con i Colchoneros.

Calciomercato Juventus, asse con l’Atletico Madrid: sconto Morata e offerta per Renan Lodi

Sarà un’estate densa di impegni per la Juventus sul calciomercato. L’arrivo di Vlahovic anticipato a gennaio, insieme a Zakaria, non distoglierà la società da qualche altro colpo, magari con un po’ di oculatezza in più. E ovviamente dietro qualche cessione importante, a partire da Arthur e Rabiot senza contare Ramsey che ora è in prestito. Il destino di Morata sarà fondamentale per le strategie, i bianconeri possono riscattarlo per 35 milioni come accordi ma si tratta di una cifra fuori dai pensieri della Juve. Che quindi chiede lo sconto all’Atletico Madrid, sapendo anche che non ci sarebbe nessuno spazio per lui con Simeone. Non solo, perché con i colchoneros c’è in ballo anche l’interesse per Renan Lodi.

Ieri vi abbiamo raccontato di come l’idea legata al terzino brasiliano sia reale per i bianconeri, vista anche la possibile partenza di Alex Sandro. Ma i madrileni vorrebbero almeno 30-35 milioni di euro e in ogni caso la concorrenza sarebbe importante, con Chelsea e PSG alla finestra. Secondo ‘elgoldigital’, la Juventus avrebbe chiesto uno sconto di 15 milioni per Morata sui 35 attualmente chiesti da contratto. Non solo, per il brasiliano i piemontesi abrebbero invece offerto addirittura 10 milioni per Renan Lodi: totale 30 milioni per il pacchetto. Decisamente troppo pochi per l’Atletico Madrid, che ha ovviamente rifiutato sia lo sconto per Morata che la proposta al ribasso per il terzino brasiliano. Che ha vissuto una stagione di alti e bassi ma ora sta facendo bene.