Nuova freccia per Allegri | La Juventus sfida il Barcellona sul mercato

La Juventus è alla ricerca di una nuova freccia, messo nel mirino uno dei più intriganti esterni sul panorama europeo: sfida al Barcellona

La rivoluzione di mercato è iniziata a gennaio, ma in estate i bianconeri completeranno l’opera: oltre al centrocampista e ad un attaccante serve un esterno.

La priorità sul mercato è rappresentata dal centrocampista, con Massimiliano Allegri che vorrebbe un regista in grado di prendere in mano le redini del gioco. Anche in attacco la situazione è delicata ed è legata a doppio filo al futuro di Dybala: come raccontato su queste pagine, è slittato nuovamente l’incontro per il rinnovo con l’entourage dell’argentino e l’addio prende sempre più forza. Intanto, però, la Juventus avrebbe individuato il nuovo esterno sinistro.

Calciomercato Juventus, individuato l’erede di Alex Sandro | Sfida al Barcellona per Grimaldo

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe individuato in Alejandro Grimaldo il giusto erede di Alex Sandro per la corsia mancina. Da anni, infatti, il brasiliano non sembra essere più il giocatore arrivato dal Porto e che ha fatto tanto bene nelle prime stagioni a Torino e ora sembra essere arrivata l’ora di un cambio della guardia.

Grimaldo a 26 anni è nel pieno della maturità e, con il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023, potrebbe rappresentare un’occasione per i bianconeri. Il Benfica è una bottega cara e anche se è in scadenza non sarebbe intenzionato a concedere grandi sconti. Il vero pericolo per la Juventus, in realtà, è rappresentato dalla concorrenza del Barcellona. Anche i blaugrana sono alla ricerca di un esterno mancino e Grimaldo sarebbe tra i nomi più gettonati in Catalogna: la sfida con la Juventus è appena inziata.