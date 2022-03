Rivoluzione Psg, la suggestione italiana fa ‘tremare’ l’Inter

Il Paris Saint-Germain prepara la rivoluzione, partendo dalla panchina: la suggestione che fa ‘tremare’ anche l’Inter

Il Paris Saint-Germain prova a rialzarsi dalla delusione Champions. La sconfitta in casa del Real Madrid è un punto di non ritorno per il club parigino.

Un’eliminazione che, al di là del caos post partita, porterà a conseguenze anche per il futuro della formazione attualmente allenata da Pochettino. Proprio il tecnico argentino è destinato all’addio a fine stagione, al di del trionfo, quasi messo in cassaforte, in Ligue 1. Al-Khelaifi voleva trionfare in Europa e l’assalto Champions è fallito ancora una volta.

Allora a maggio si cambierà e il pensiero numero uno per la panchina del Psg è Zinedine Zidane. Il tecnico francese è fermo in attesa del progetto per rilanciarsi ma il suo approdo al ‘Parco dei Principi’ non è scontato: l’ex Real Madrid è attratto dall’idea di allenare la Francia, con la panchina dei Blues che potrebbe liberarsi dopo il Mondiale in Qatar. Dovesse non essere Zidane il prossimo allenatore dei parigini, Al-Khelaifi andrebbe a caccia di un altro allenatore vincente e il nome giusto potrebbe essere quello di Antonio Conte. Una semplice suggestione che potrebbe trovare comunque degli appigli reali, anche considerando le recenti dichiarazioni del tecnico in relazione alla sua esperienza al Tottenham.

Calciomercato Inter, Conte al Psg: la prima richiesta

Il Paris Saint-Germain potrebbe così orientarsi proprio sull’ex tecnico dell’Inter che a Parigi avrebbe una società disposta ad accontentare le sue richieste di mercato. La prima potrebbe riguardare proprio un calciatore nerazzurro: Nicolò Barella.

Il recente rinnovo di contratto è una chiara dimostrazione di qual è l’intenzione dell’Inter: blindare il centrocampista ex Cagliari. I nerazzurri non hanno intenzione di privarsi di Barella se non davanti ad una proposta economica monstre. Da Parigi potrebbero provarci, ben consci che servirà superare la soglia dei 70 milioni di euro per far cadere in tentazione l’Inter. La società lombarda in estate non esclude cessioni, anche eccellenti, anche se Barella è tra i big uno di quelli a cui si rinuncerebbe meno volentieri e soltanto per offerte faraoniche. Quelle che rispecchiano in pieno lo stile Psg.