Conte pensa alle dimissioni dal Tottenham: interviene il presidente Levy

Duro sfogo di Conte dopo il Burnley che mette in discussione il suo futuro: interviene Levy

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Premier League con l’unico lampo sul campo del Manchester City di Guardiola. Il Tottenham di Conte è in piena crisi di risultati e l’obiettivo quarto posto sempre più a rischio.

Dopo il pesante ko col Burnley, il tecnico ex Juventus e Inter si è sfogato così nel post partita: “Non è solo stasera, sicuramente la situazione è questa e dice tutto. Sono troppo onesto per accettarla, non è giusto per nessuno continuare a perdere. Mi dispiace per i tifosi, non lo meritano. I giocatori sono sempre gli stessi, nel club cambiano gli allenatori ma non i risultati. Significa che occorre fare una valutazione, per me è molto frustrante”. Conte ha poi messo in discussione anche la sua permanenza sulla panchina degli ‘Spurs’: “Il Tottenham mi ha chiamato per cambiare le cose, stiamo facendo qualsiasi cosa per cambiare la situazione ma non è abbastanza. Forse non sono così bravo. La prestazione può essere buona, anche con impegno, ma è inaccettabile per me. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite vanno considerate un disastro. È giusto fare delle valutazioni da parte del club e da parte mia. La situazione sta peggiorando, sono troppo onesto per chiudere gli occhi e continuare così. Dobbiamo parlare col club e trovare la migliore soluzione per aiutare il club”. Pronto l’intervento del presidente del Tottenham Daniel Levy.

Tottenham, Levy interviene sulla posizione di Conte

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, il presidente del Tottenham Levy è pronto ad intervenire subito per convincere Conte a rimanere alla guida degli ‘Spurs’. Il club inglese punta sul tecnico pugliese per tornare a vincere ed è pronto a soddisfarlo anche sul calciomercato. La palla passa ora all’allenatore.