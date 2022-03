Inter, ritorno di fiamma e sfida alla Juventus | Il piano di Marotta

L’Inter vorrebbe tornare forte su un vecchio pallino nel calciomercato estivo, sfida alla Juventus: il piano di Marotta per l’acquisto

L’amara notte di Anfield ha costretto l’Inter ad abbandonare la Champions League. La truppa guidata da Inzaghi è andata perfino oltre le aspettative, ma il colosso Liverpool nel doppio scontro degli ottavi rappresentava un’ostacolo quasi insormontabili. La ‘Beneamata’ è andata incontro al suo triste destino europeo e ora sarà obbligatorio guardare il bicchiere mezzo pieno.

Senza la Coppa dalle grandi orecchie, i nerazzurri potranno tornare a concentrare la maggior parte delle proprie forze psicofisiche sull’obiettivo scudetto. Affronteranno in serie Torino, Fiorentina e dopo la pausa Juventus, non proprio impegni semplici. Parallelamente si riflette pure sul futuro della rosa, che necessariamente avrà bisogno di interventi nel calciomercato estivo. In particolare, Marotta e Ausilio hanno in mente di potenziare il centrocampo. Fondamentale il rinnovo di Brozovic, per il quale manca davvero solo la firma, ma non basta. Serve alzare ulteriormente il livello e attenzione, in questo senso, al possibile ritorno di fiamma per Paredes. La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce che, secondo fonti vicine alla Seleccion, i lombardi sarebbero nuovamente sulle tracce dell’argentino e potrebbe farsi avanti concretamente.

L’Inter torna su Paredes, sfida alla Juventus: la strategia di Marotta

Il classe ’94 non è mai uscito dai radar di Marotta, il quale vorrebbe approfittare del ruolo non centrale dell’ex Roma nel PSG (solo 1042 minuti in stagione, meno di tutti gli altri compagni del reparto). Il suo arrivo non precluderebbe quello di Frattesi, ma lo scenario si prospetta alquanto complicato. Intanto resta vivo l’interesse della Juventus, che segue da tempo le vicende legate a Paredes. Oltre alla possibile concorrenza dei bianconeri, poi, c’è ovviamente l’aspetto economico.

I parigini non sono abituati a fare sconti e non ne hanno certamente bisogno. I costi dell’operazione richiederebbero una rilevante sfoltita in mezzo al campo, con almeno due addii tra Vidal, Vecino e Gagliardini. I principali indiziati ad abbandonare la nave sarebbero i primi due. Nel caso permetterebbero di liberare poco più di 10 milioni di euro dal monte ingaggi, da reinvestire succesivamente nell’affare in questione. Il contratto di Paredes è in scadenza giugno 2023 e per il rinnovo è tutto fermo ad oggi. Lui percepisce attualmente oltre 7 milioni di euro netti, difficilmente l’Inter gli garantirebbe le stesse condizioni. Il profilo, però, sarebbe l’ideale per le caratteristiche, vista la possibilità di utilizzarlo sia come vice Brozovic che mezz’ala d’inserimento. Pista, dunque, da tenere d’occhio.