Assalto a Zaniolo, lo scambio che ‘frega’ due volte la Juventus

Il futuro di Nicolò Zaniolo tutto ancora da decidere: la Roma potrebbe aprire allo scambio, la Juventus rischia di essere tagliata fuori

Nicolò Zaniolo continua ad essere al centro delle voci di calciomercato. Il 22enne è tornato a giocare con continuità quest’anno dopo i due gravi infortuni subiti nelle scorse stagioni.

Un duplice problema fisico che ha rallentato il percorso di crescita dell’ex Inter che ha faticato in avvio di stagione, prima di iniziare ad ingranare. Il suo bottino stagionale parla, al momento, di quattro gol e cinque assist nelle 28 partite disputate finora tra campionato e coppe. Un rendimento sufficiente a far riaccendere nuovamente i riflettori su di lui, complice anche la frase di Tiago Pinto in conferenza stampa.

“Non posso garantire la sua presenza qui la prossima stagione” la dichiarazione che ha contribuito ad aumentare le voci sul conto del numero 22 giallorosso. Il nome di Zaniolo piace da tempo alla Juventus, ma i bianconeri potrebbero essere superati da una big europea. Una possibile proposta di scambio che metterebbe i bianconeri fuori gioco e che toglierebbe ad Allegri anche un altro ‘pallino’ di vecchia data.

Calciomercato Roma, Zaniolo al Psg: lo scambio mette fuori gioco la Juve

La società pronta a far partire l’assalto a Zaniolo è il Paris Saint-Germain. A Parigi il 22enne ex Inter piace a Leonardo e potrebbe essere il rinforzo giusto nel caso in cui non arrivi il rinnovo di Angel Di Maria. L’argentino è in scadenza di contratto e a giugno potrebbe andare via senza un nuovo accordo.

Ecco perché Leonardo potrebbe bussare alla porta della Roma, garantendo con scambio e conguaglio i quaranta milioni necessari quantomeno a far riflettere i capitolini. La proposta che Leonardo potrebbe mettere sul piatto prevede il cartellino di Leandro Paredes, già in giallorossa dal 2014 al 2017. L’argentino è in scadenza nel 2023 e con Pochettino sta trovando poco spazio.

Oltre all’argentino (valutato intorno ai 25 milioni di euro), da Parigi sarebbero pronti ad offrire anche un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni, in modo da arrivare a una cifra complessiva di quaranta milioni. Un’operazione che – se andasse in porta – metterebbe due volte fuori gioco la Juventus visto che, oltre Zaniolo, i bianconeri sono da tempo accostati anche allo stesso Paredes.