Il tecnico della Roma, Jose Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria sofferta contro il Vitesse in Conference League

La Roma non gioca bene, ma porta a casa una vittoria preziosissima nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. I giallorossi sono stati costretti ad affrontare una trasferta fastidiosissima contro il Vitesse, soprattutto per via del campo in pessime condizioni. A Jose Mourinho è bastata la rete di Sergio Oliveira a fine primo tempo.

Lo Special One, ai microfoni di ‘Sky Sport’, si è espresso così al termine della gara: “Abbiamo controllato nel secondo tempo. Nel primo tempo risultato immeritato per loro, non abbiamo fatto nulla per segnare. Molto difficile controllare e creare, ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene. È stata una serata molto complicata”.

Vitesse-Roma, Mourinho: “Senza un regista vero dobbiamo provare dinamiche diverse. Ora abbiamo più stabilità”

REGISTA: “Quando non ce n’è uno puro dobbiamo provare diverse dinamiche. Oggi Oliveira e Veretout non hanno neanche avuto la possibilità di tenere palla. La posizione di Tammy era completamente disconnessa. Maitland-Niles non ha avuto quell’arroganza di saltare l’uomo. Nel secondo tempo non ho mai avuto la sensazione di prendere gol. Nel primo tempo era già tanto finire 0-0”.

CONTINUITÀ: “Cerchiamo di costruire dal primo giorno. Adesso per la prima volta abbiamo un po’ più di stabilità, l’unico calciatore out è Spinazzola. Con l’Udinese non avremo Kumbulla e Mkhitaryan, contro il Vitesse al ritorno non ci saranno Oliveira e Mancini. Ma siamo più compatti e abbiamo più soluzioni. La squadra è più pragmatica. Oggi anche nel momento di difficoltà abbiamo reagito bene”.