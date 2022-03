Conference League, Vitesse-Roma 0-1: Oliveira croce e delizia

La Roma si impone negli ottavi di finale di andata di Conference League contro il Vitesse: decide Oliveira poi espulso nella ripresa

La Roma vince in casa del Vitesse negli ottavi di finale di Conference League. I giallorossi soffrono su un campo in condizioni pessime ma alla fine portano a casa un risultato che vale molto in chiave qualificazione.

Nel primo tempo la squadra di Mourinho soffre le avanzate dei padroni di casa: gol annullato a Grbic, mentre Rui Patricio – Protagonista in avvio con una bella parata- rischia di combinare un pasticcio ‘stile Donnarumma’ ma Openda che fallisce l’occasione.

Con il passare dei minuti i capitolini entrano più in partita e nel finale di primo tempo trovano il gol del vantaggio con Sergio Oliveira. Nella ripresa poche occasioni degne di nota con lo stesso Oliveira espulso. Non basta al Vitesse per rimontare: vince la Roma e fa un passo importante verso la qualificazione.

VITESSE-ROMA 0-1: Sergio Oliveira (R)