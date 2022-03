Scintille Donnarumma-Neymar, la presa di posizione del portiere

Clima rovente in casa Psg dopo la sconfitta con il Real Madrid ma l’entourage di Donnarumma smentisce discussioni con Neymar

Un’eliminazione che fa male. Il Psg dice addio alla Champions League dopo aver cullato per una partita e mezza l’idea di sbarazzarsi del Real Madrid.

In effetti la qualificazione al 60′ della sfida di ritorno sembrava indirizzata verso Parigi. Poi è successo l’impensabile: l’errore di Donnarumma, la tripletta di Benzema e i quarti che fuggono via. Una cocente delusione che ha scatenato una reazione furibonda. Le cronache del post gara sono piene di urla e proteste e le indiscrezioni provenienti dalla Spagna hanno anche raccontato di una discussione piuttosto accesa avvenuta all’interno dello spogliatoio della formazione transalpina con Donnarumma e Neymar protagonisti.

Proprio i due calciatori che hanno indirizzato la partita verso Madrid con i loro errori (il portiere sul primo gol, il brasiliano sul secondo). Ma in merito a questo è arrivata quest’oggi la smentita dell’entourage di Donnarumma.

Donnarumma-Neymar, l’entourage del portiere smentisce

Dall’entourage di Gianluigi Donnarumma è arrivata una smentita a quanto riportato in Spagna su una presunta discussione accesa con Neymar. Il clima all’interno dello spogliatoio del Psg nel post gara non era certamente tranquillo ma tra i due calciatori non ci sarebbe stato nessun diverbio.

Questa la smentita che arriva dalla parte dell’entourage dell’estremo difensore italiano. Un Donnarumma finito nel mirino della critica per il grave errore commesso in occasione della rete del pareggio di Benzema. Un episodio che è anche al centro delle polemiche con il Psg che ha parlato di un fallo evidente commesso dal francese sul portiere nel tentativo di rubagli palla. Una presunta infrazione che il direttore di gara non ha sanzionato, lasciando continuare l’azione che si è chiusa con la rete dell’1-1. Da lì il tracollo della squadra di Pochettino e il convulso post gara dove però non ci sarebbe stata nessuna discussione tra Donnarumma e Neymar.