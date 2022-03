Nuovo allarme Covid, UFFICIALE: partita rinviata

Il Covid torna a fermare il calcio: è ufficiale il rinvio del match per i troppi casi nel gruppo squadra. Il comunicato della società

Nuovo allarme Covid anche nel mondo del calcio. Nonostante il calo dei contagi e i nuovi protocolli, un’altra partita è stata rinviata a causa dei troppi casi.

Si tratta di Augsburg-Mainz. Come comunicato dal Mainz, infatti, “la German Football League (DFL) ha annullato la partita in programma sabato 12 marzo. Il match verrà riprogrammato nei prossimi giorni. La Federazione tedesca ha accettato la richiesta presentata mercoledì dal Mainz per il rinvio della partita in conformità al linee guida attualmente vigenti. Il Mainz non ha il numero sufficiente di giocatori per disputare la partita. “Avremmo tutti preferito giocare a calcio sabato. Ma siamo sollevati dal fatto che la DFL abbia seguito la nostra richiesta. Questa è una decisione nell’interesse di una concorrenza leale e della salute dei giocatori”, afferma il direttore sportivo Christian Heidel“.

Covid, nuovo rinvio in Bundesliga

Nella scorsa settimana il Mainz aveva reso nota la positività al Covid-19 di ben 19 elementi del gruppo squadra: tra questi, 13 giocatori e l’allenatore Bo Svensson. Dopo il rinvio col Borussia Dortmund l’emergenza continua: il club tedesco non ha ancora 15 giocatori disponibili per l’Augsburg ed è così posticipato anche il prossimo match, in attesa della negativizzazione dei primi calciatori.