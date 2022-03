Juventus, Dybala rimandato e segnale chiaro | "Non ci sono alternative"

La Juventus lavora ai rinnovi di contratto e in particolare il caso Dybala resta ancora spinoso sul tavolo dei bianconeri. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Giovedì sembrava essere la data fissata, il segno sul calendario che avrebbe portato un’indicazione decisiva circa il futuro di Paulo Dybala.

La Joya è da mesi in attesa della fumata bianca, della firma che lo leghi alla Juventus, ma da gennaio in poi la situazione sembra cambiata radicalmente. La Vecchia Signora ha deciso di rimandare le trattative, poi ha preso anche Dusan Vlahovic. E ora cosa ne sarà di Dybala? Come vi abbiamo riportato, l’incontro in programma ieri è saltato. Alla finestra, in attesa di sviluppi su questo fronte, ci sono top club come Inter, Tottenham o le big spagnole. Sul futuro dell’argentino alcuni giorni fa abbiamo fatto il punto, ipotizzando tutte le strade per l’ex Palermo. La pista nerazzurra resta, dunque, sullo sfondo, ma non è l’unica. Intanto la Juventus tende a rimandare e c’è chi dice chiaramente il motivo.

Juventus, niente incontro per Dybala: ecco la spiegazione

A dire il perché l’incontro è saltato ci pensa Andrea D’Amico. Il procuratore, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’, spiega le ragioni del comportamento della dirigenza juventina: “Il rinvio dell’incontro con Antun vuol dire che la Juventus ha capito che non ci sono alternative pericolose dal mercato internazionale e italiano per Dybala, quindi ha rimandato l’appuntamento. Se hai paura che qualcuno te lo soffi, cerchi di chiudere – dice D’Amico -. La Juve vuol costruire un contratto tenendo presente quanto il giocatore può effettivamente giocare. Dybala ora non è più un investimento che fai con la prospettiva di rivenderlo, devi essere assolutamente convinto delle sue prestazioni fino alla fine”.