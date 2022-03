CMIT TV | Neres e Marlon in Serie A: l’annuncio dell’agente

Le dichiarazioni di Lodovico Spinosi alla CMIT TV. Il noto agente ha fatto il punto sulla possibilità di alcuni calciatori che militano nei campionati ucraino e russo di approdare in Serie A

L’agente Lodovico Spinosi è intervenuto alla CMIT TV per parlare di calciomercato. Lente di ingrandimento puntata sul possibile arrivo in Italia di calciatori dei campionati di Ucraina e Russia, grazie alle ultime decisioni prese dalla FIFA.

Le italiane sono pronte ad accogliere diversi calciatori: “Venerdì capiremo se è fattibile da parte della Serie A – esordisce Spinosi -. Vedremo cosa ci sarà di attuabile. E’ un’opportunità, chissà che la cosa poi non si prolunghi. Bisogna capire come verrà recepita dalla Lega di Serie A. Al momento non c’è nulla di concreto. Qualche società ci starà pensando.

Vitinho al Napoli- “Teoricamente è tutto possibile. Bisognerà capire quali saranno le condizioni perché di base sono club ricchi. Ci starebbe bene al Napoli, senza problemi. Potrebbero essere tre mesi di adattamento… però parliamo di un discorso embrionale. Bisogna capire come ci si muove con gli extracomunitari, anche perché molte al momento non ce l’hanno”

David Neres – “Lo vedo bene per chi gioca con una punta. Per i brasiliani è solo una questione di adattamento. Se gli dai il tempo di farlo… come qualità non si discute”.

Dodo per la Roma – “E’ un giocatore potenzialmente importante per l’Italia. Il problema è sempre stata la valutazione fatta dallo Shakhtar. C’è la problematica dello status, piace a tutti”.

Ritorno di Marlon – “A Sassuolo ha fatto bene, lo vedo in tutte le squadre importanti. Con lo stipendio che ha solo le prime 4-5 se lo possono permettere”.

Diego Carlos – “In Italia è stato proposto. Ora le cifre sono mostre, in Italia nessuno spende 50 milioni”

De Zerbi – “Lui può svincolarsi fino al 30 giugno, non so se una squadra italiana può decidere di puntare su un tecnico per questi mesi. La vedo complicata. Poi dipenderà dagli scenari futuri”.