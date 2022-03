Calciomercato, via il pupillo di Allegri | La Juve riporta in Italia l’ex Milan

Possibile addio eccellente per la Juventus, che prepara il colpo ex Milan e la beffa per Roma e Fiorentina

La Juventus punta l’ex Milan per rinforzare la corsia destra. Con Juan Cuadrado ancora incerto sul futuro, la dirigenza starebbe infatti pensando a Diogo Dalot, terzino classe 1999 del Manchester United. Dopo la buona stagione in rossonero, quest’anno l’esterno sta proseguendo la crescita in Premier League, dove però non trova spazio con continuità.

Le sue prestazioni, riporta ‘fchajes.net’, avrebbero iniziato ad attirare l’attenzione di diverse squadre di Serie A, che già lo avevano individuato l’anno scorso quando era in prestito al Milan. La Roma di Mourinho vorrebbe il portoghese per migliorare la sua rosa. Lo Special One lo conosce bene avendolo ingaggiato proprio ai Red Devils e vorrebbe incentivare il suo salto di qualità proprio in giallorosso.

Dopo la cessione di Vlahovic anche la Fiorentina potrebbe avere i fondi necessari per tentarne l’acquisto. Odriozola in estate tornerà al Real Madrid, che vorrebbe tenerlo come valido sostituto di Carvajal. Commisso cerca dunque nuovi terzini e Dalot rappresenterebbe un innesto di spessore. La Juventus, con la sua eventuale entrata in scena, potrebbe però sbaragliare la concorrenza.

Calciomercato Juventus, via Cuadrado: nel mirino c’è Dalot

La società di Agnelli, scrivono in Spagna, considera Dalot un’opzione interessante e di prim’ordine per la prossima stagione. Cuadrado, pupillo di Allegri, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e si avvia verso i 34 anni. Più giovane di circa undici anni, Dalot rappresenterebbe un innesto di qualità e di buone prospettive. La Juve è dunque pronta a sfidare Roma e Fiorentina per averlo.