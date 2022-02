Calciomercato Roma, lo vuole Mourinho: affare con l’Inter

Roma a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione e Mourinho avrebbe già fatto una richiesta: obiettivo in casa Inter

Obiettivo rinforzi. La Roma punta a concludere al meglio la stagione cercando di non perdere il treno europeo, ma si guarda già al prossimo anno per regalare rinforzi a Mourinho. Il tecnico portoghese, sanzionato con due giornate di squalifica dopo il convulso finale di gara contro l’Hellas Verona, è finito più volte sul banco degli imputati nel corso della stagione, punta a vincere la Conference League e a centrare la qualificazione in Europa.

Lo stesso Mourinho però avrebbe già chiesto rinforzi in vista dell’anno prossimo e un reparto che il club punta a rafforzare è quello delle corsie laterali. Sia Vina che Karsdorp hanno piuttosto deluso e in attesa del recupero di Spinazzola, la società giallorossa sta studiando un nuovo innesto. Anche l’arrivo di Maitland-Niles non sembra aver garantito quel salto di qualità auspicato per ora. Il terzino inglese è arrivato in prestito secco e, a meno di un clamoroso exploit, a giugno dovrebbe tornare all’Arsenal.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Darmian

Come riferisce ‘AsRomaLive.it’, ci sarebbe una doppia pista all’orizzonte, entrambi una richiesta dell’allenatore lusitano. Una porta a Diogo Dalot, profilo già chiacchierato nel corso dell’ultima sessione invernale. Il portoghese in forza al Manchester United piace molto a Mourinho e conosce già la Serie A vista l’esperienza con il Milan nella scorsa stagione.

L’altro nome porta invece a Matteo Darmian. L’esterno, in grado di giocare sia a destra che a sinistra, piace molto a Mourinho che lo ha avuto proprio nel Manchester United. Proprio la duttilità del giocatore dell’Inter, tra l’altro sotto contratto sino al 2023 è uno dei motivi che potrebbe spegnere con decisione l’interesse giallorosso. Proprio per la sua situazione contrattuale e complice anche una titolarità oramai acquisita da parte di Dumfries nello scacchiere nerazzurro, l’Inter potrebbe anche arrivare a cedere il giocatore di fronte ad un’offerta ritenuta congrua.