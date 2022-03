Non solo la telenovela Dybala: la Juventus lavora anche in previsione del prossimo mercato estivo. I bianconeri sfidano l’Inter

Tiene sempre banco il futuro di Paulo Dybala alla Juventus, con il numero dieci argentino in scadenza di contratto il prossimo giugno con la ‘Vecchia Signora’.

Continua la telenovela sul rinnovo del numero dieci argentino e presto ci sarà un nuovo vertice (slittato e previsto dopo l’impegno in Champions col Villarreal), probabilmente risolutore, per decidere il destino dell’ex Palermo. Intanto la dirigenza della Continassa lavora su altre piste in vista della prossima estate, con l’obiettivo di rivitalizzare soprattutto il reparto di centrocampo. La Juve ha palesato diverse difficoltà nel reparto mediano del campo e gli uomini di mercato bianconeri potrebbero intervenire massicciamente per accontentare Massimiliano Allegri.

Oltre ai big Milinkovic-Savic e Pogba – nella lista dei desideri dell’allenatore livornese – il Ds Cherubini continua a seguire con particolare attenzione anche Davide Frattesi, rivelazione con la maglia del Sassuolo. Il giovane centrocampista sta disputando un gran campionato in Emilia dopo l’ottima stagione in cadetteria al Monza, con l’Inter che si era mossa prima di tutti nella corsa al suo cartellino.

La Juventus sfida l’Inter: Derby d’Italia con l’Inter sul mercato

Come scrive però ‘Goal.com’, nella trattativa si è inserita prepotentemente anche la Juventus che ultimamente ha avuto dei contatti con l’Ad neroverde Carnevali e l’agente del giocatore Riso. Marotta e il sodalizio campione d’Italia non hanno ancora trovato la quadra con il Sassuolo, tanto da lasciare spazio ai bianconeri che starebbero tentando il sorpasso sui rivali per Frattesi.

Derby d’Italia così anche sul mercato, con la Roma (che ha una percentuale di futura rivendita) al momento più defilata. Il classe ‘99 oltre alla dirigenza della Continassa avrebbe colpito anche Allegri e sarebbe il rinforzo ideale per età e potenziale per ringiovanire ulteriormente la linea mediana. Il Sassuolo valuterebbe non meno di 25 milioni di euro il suo gioiello e non sarebbe disposto a fare sconti. Duello aperto quindi con l’Inter per Frattesi, con entrambe le società che possono vantare comunque un ottimo rapporto con il Sassuolo e Carnevali. Oltre a Frattesi, la Juventus in casa neroverde segue con particolare attenzione anche Raspadori in caso d’addio di Dybala.