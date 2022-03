Calciomercato Juventus, l’indizio sul futuro di Milinkovic-Savic

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic è uno dei nomi più caldi nel mirino dei bianconeri: l’indizio sul futuro del serbo

8 reti e 10 assist è il bottino fin qui, piuttosto lusinghiero, della stagione di Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore serbo si conferma uno dei talenti più fulgidi del nostro campionato, con doti fisiche e tecniche decisamente sopra la media.

Con la Lazio, sta provando a entrare nuovamente in Champions League, anche se per la squadra di Sarri, nonostante il buon momento, la strada appare in salita. Ancora una volta, in estate, il suo nome comparirà sui taccuini di mercato delle società più importanti. Ci pensa da tempo la Juventus, dove è tornato Allegri che è sempre stato un suo estimatore. I bianconeri sanno, ad ogni modo, di non essere i soli sul talento classe 1995 nato in Spagna, e che le richieste del club biancoceleste sono piuttosto elevate.

Milinkovic-Savic e l’indizio sui social, spunta la tentazione

Sul suo futuro, spunta un indizio piuttosto interessante. E’ quello legato al suo viaggio a Parigi, documentato sui social, insieme alla sua fidanzata. Una fuga romantica che il giocatore pianificava da tempo e che è avvenuta adesso, approfittando dei due giorni di riposo concessi da Sarri dopo la vittoria contro il Cagliari. Da escludere, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, incontri con rappresentanti del Psg. Con il club francese, i contatti li sta tenendo il suo agente, Kezman. L’interessamento dei transalpini è cosa nota e chissà che non si possa riallacciare il discorso che era partito con ottime premesse nel 2020, prima che la pandemia bloccasse tutto.