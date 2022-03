DIRETTA Champions League, Bayern-Salisburgo | Segui la cronaca LIVE

Ritorno degli ottavi di finale della Champions League per il Bayern Monaco che sfida, tra le mura amiche, il Salisburgo

Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, grazie ai gol di Adamu per gli austriaci e, allo scadere, di Coman per i bavaresi, Bayern e Salisburgo scendono in campo per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League.

I padroni di casa, guidati in panchina da Julian Nagelsmann, si presentano all’appuntamento dopo il pareggio interno ottenuto in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen tra le mura amiche. Di contro, gli uomini di Matthias Jaissle arrivano alla decisiva sfida dopo il rotondo 4-0 casalingo rifilato all’Altach. Entrambe le squadre guidano i rispettivi campionati con diversi punti di vantaggio sulle inseguitrici. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN-SALISBURGO

BAYERN MONACO (3-2-4-1): Neuer; Pavard, Sule, Hernandez; Kimmich, Musiala; Gnabry, Muller, Sane, Coman; Lewandowski. All. Nagelsmann

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Kristensen, Piatkowski, Wober, Ulmer; Capaldo, Camara, Seiwald; Aaronson; Adamu, Adeyemi. All. Jaissle

ARBITRO: Clement Turpin (Francia)