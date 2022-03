Milan, accelerata per il grande colpo | Juventus in agguato

Il punto sull’obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan. I rossoneri devono fare attenzione alla Juventus. Ecco cosa sta succedendo

E’ doveroso un aggiornamento in merito a Renato Sanches. Il centrocampista portoghese continua ad essere il primo obiettivo del Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara. La dirigenza rossonera – come vi abbiamo raccontato – ha provato a portare a Milano, il calciatore classe 1997 già durante la sessione di calciomercato di gennaio.

I contatti con Jorge Mendes sono stati proficui e continui (lo sono ancora adesso), tanto da provare l’affondo per regalare a Stefano Pioli, una pedina importante per la lotta ai piani alti della classifica.

Come è noto, il Lille ha alzato il muro sia per lui che per Sven Botman. Li ha voluti tenere in rosa per riuscire a ottenere un posto in Champions League e provare a giocarsela agli Ottavi di finale contro il Chelsea.

C’è d’altronde la consapevolezza che in sei mesi il valore dei due giocatori non potrà cambiare.

Vi abbiamo raccontato come il Milan abbia continuato a lavorare con insistenza per il centrale olandese. L’incontro – testimoniato da Calciomercato.it – nella sede del club, in via Aldo Rossi, tra la dirigenza del Diavolo e l’entourage di Botman, ha avvicinato ancor di più le parti. Si sono promessi sposi, trovando un accordo sulla base di tre milioni di euro netti a stagione. I discorsi sono dunque molto avanti, con il centrale che corre forte verso Milano.

Nel contempo, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno continuato a lavorare con Jorge Mendes per Renato Sanches. La volontà è quella di chiudere il prima possibile per impedire l’inserimento di altri club. Esiste, anche in questo caso, una bozza d’accordo tra le parti ma serve la fumata bianca per spazzare via ogni dubbio. Serve un accordo con il Lille, che non può tirare troppo la corda visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

I rossoneri si augurano di poter chiudere per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. E’ Renato Sanches il designato numero uno per sostituire Franck Kessie, che appare sempre più destinato a lasciare il Milan. Il portoghese è l’uomo giusto per giocare nella squadra di Pioli: si esalta nel ruolo di mezzala ma può giocare perfettamente sia da mediano che nella trequarti.

Calciomercato Milan, concorrenza per Renato Sanches

Renato Sanches si è rilanciato con la maglia del Lille. E’ un calciatore sul taccuino dei grandi club da tempo e il contratto in scadenza a breve lo rende un profilo più che appetibile. Ecco perché il Milan deve fare attenzione, ecco perché un accordo sulla parola non può bastare per stare tranquilli.

Bisogna prestare attenzione soprattutto ai club inglesi, che da un momento all’altro possono far saltare il banco, con offerte impareggiabili per il Milan. Bisogna prestare attenzione alla Juventus, soprattutto se i tempi dovessero allungarsi. Ma i rossoneri non partecipano ad aste, sarà il 24enne a scegliere.

Le voci che vogliono i bianconeri sul calciatore continuano a farsi più forti ma Renato Sanches, ad oggi, non rappresenta una priorità per rafforzare il centrocampo dell Vecchia Signora. Piace ma finché ci sarà spazio per sognare Pogba sarà lui la priorità. Vi abbiamo raccontato che il sogno può diventare realtà ma nel mercato le carte in tavolo cambiano in fretta. Ecco perché nel mazzo da cui la Juventus pescherà il centrocampista c’è anche Renato Sanches così come Gravenberch, Frattesi e tanti altri.