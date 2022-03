Giocatore rifiutato e nuovo sprint | Inter e Juve finiscono in un vortice

Il mercato dei difensori è in fermento e Inter e Juventus vorranno provare ad essere protagoniste. Cambiano le quotazioni di due centrali

Caccia aperta in difesa sia per l’Inter che per la Juventus. I nerazzurri potrebbero andare a pescare un titolare nel caso in cui de Vrij dovesse essere ceduto in estate, mentre i bianconeri necessitano anche a livello strettamente numerico di inserire in rosa nuovi calciatori viste le condizioni fisiche dei vari Bonucci, Chiellini e Rugani.

Tra i nomi accostati sia all’Inter che al Milan c’è Matthias Ginter polivalente difensore tedesco del Borussia Moenchengladbach che ha il contratto in scadenza a giugno, e che non rinnovare il proprio accordo, andando quindi ad accasarsi altrove a costo zero. Lo stesso centrale, avvicinato anche alla Roma, è nel pieno della maturità calcistica e potrebbe divenire una pedina interessante della prima fase del prossimo calciomercato, con diverse squadre interessate.

Calciomercato, niente Inter o Juventus per Ginter: salgono le quotazioni del Bayern Monaco

In una recente conferenza stampa il tecnico del Borussia, Adi Hütter, ha detto: “Ginter sta sicuramente pensando molto. La cosa più importante per noi è che ora stia dando tutto il possibile per uscire da questa situazione. E’ un nazionale tedesco. Non credo che debba iniziare a pensare se troverà un club in estate”. La fila alla porta di Ginter infatti non manca con oltre alle italiane anche il Bayern Monaco.

Secondo quanto sottolineato dalla ‘Bild’, le possibilità che il centrale del Gladbach si trasferisca proprio a Monaco di Baviera, sono ‘significativamente aumentate‘. Finora sembrava più probabile che il suo addio portasse a un futuro impegno all’estero, ma le cose sembrano essere cambiate a discapito quindi di squadre come Inter, Juventus e non solo. Al contrario un candidato come Bremer è visto con un certo scetticismo dal Bayern Monaco, che qualora dovesse arrivare a Ginter come obiettivo potrebbe lasciar perdere il brasiliano, altro calciatore che piace molto alle due italiane già citate. Il forte difensore del Torino ha recentemente rinnovato dando potere di vendita a Cairo ma ciononostante piace molto a Inter e Juventus.