Calciomercato Juventus, Dybala non rinnova: nuovo incontro con l’Inter

Il futuro di Paulo Dybala resta un’incognita, in un momento in cui la Juventus avrebbe bisogno di lui in campo: il ‘tradimento’ è dietro l’angolo

La Juventus è entrata nel momento decisivo della stagione e intanto continua la striscia di risultati utili consecutivi arrivata a 14, più di Pirlo e come Sarri. Un ruolino di marcia che ha permesso ai bianconeri di rimontare e agguantare il quarto posto, con tanto di margine potenzialmente importante su Roma e Atalanta. Anche se la squadra di Allegri continua a non convincere in campo.

La vittoria con lo Spezia è arrivata in maniera ‘risicata’, 1-0 contro una squadra in lotta per non retrocedere rischiando anche qualcosa nel secondo tempo, salvata dallo scarso istinto di Gyasi e dall’uscita di Szczesny. Una parte importante di queste difficoltà sono realisticamente le tante assenze della Juventus, soprattutto tra centrocampo e attacco. McKennie è forse l’unico mediano che si inserisce e può dare qualità nel palleggio sulla trequarti, oltre ovviamente a Paulo Dybala. L’argentino continua a fermarsi troppo spesso, Allegri spera di recuperare in maniera definitiva e totale per il ritorno col Villarreal in Champions ma la sua assenza pesa. La Joya è il giocatore più dotato tecnicamente, l’unico in grado di cambiare la partita con una sola giocata.

Calciomercato Juventus, incontro tra l’agente di Dybala e l’Inter: la situazione

Su Dybala grava ovviamente anche la questione rinnovo. Allegri ha risposto con un ‘riguarda la società’ alla domanda sul contratto del numero 10. Che però resta in scadenza a giugno e quindi a fortissimo rischio addio gratis. Per i bianconeri sarebbe una perdita economica importante, tecnica ma anche economica: vero che i 120 milioni di tre anni fa sono lontanissimi, ma di questi tempi anche la metà avrebbe fatto parecchio comodo. E allora continuano le indiscrezioni, con la pista Inter che in queste settimane ha preso sempre più corpo. La presenza di Marotta è decisiva, il pensiero stupendo c’è e stuzzica non poco ad Appiano, a maggior ragione se il colpo gratis è un campione del genere, tolto ai rivali di sempre.

Come riporta su Twitter Cesar Luis Merlo, giornalista di ‘Tyc Sports’, tra i portali più importanti in Argentina, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, e Giuseppe Marotta per conoscere le condizioni e le richieste del talento di Cordoba. L’entourage dell’argentino avrà un summit anche con la dirigenza della Juventus, sebbene al momento – scrive il giornalista – resta la distanza e un rinnovo appare complicato. Un tweet che conferma in toto l’indiscrezione di Calciomercato.it di ieri sugli incontri e il poco ottimismo sulla faccenda, con il sondaggio dell’Inter ma anche l’interesse di molti club esteri come Tottenham e le tre big di Spagna. Intanto Allegri spera di recuperare la sua Joya per le partite che conteranno di più in questa stagione. C’è bisogno anche di Dybala per centrare il massimo risultato su tutti e tre i fronti.