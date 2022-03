Lazio, da Gualtieri a Tare: l’omaggio per Pino Wilson in Campidoglio

In Campidoglio è stata aperta la camera ardente per Pino Wilson, capitano della Lazio del primo scudetto scomparso ieri. L’iniziativa per ricordarlo in occasione del match con il Venezia

La maglia della Lazio è appoggiata sul suo feretro. Sulla manica non può mancare la fascia rossa da capitano come che Pino Wilson, ex difensore biancoceleste scomparso ieri all’età di 76 anni, ha indossato nella stagione del primo scudetto laziale.

La notizia della morte di Pino Wilson, ieri mattina, ha scosso il mondo del calcio. “Oggi siamo venuti a fare gli onori alla storia della Lazio. Stamattina è stato molto difficile dire addio ad un pezzo grosso della storia di questo club, il capitano del primo scudetto”, ha detto Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, arrivato nella camera ardente in Campidoglio. “Rimarrà un pezzo importante della nostra storia. Siamo vicini alla famiglia, condoglianze a tutta la nostra società – ha continuato l’albanese -. Grande onore a un uomo che è sempre stato presente con amore e rispetto”.

Ad accogliere il feretro presso la Sala della Protomoteca c’era il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Il mondo dello sport piange la scomparsa di Pino Wilson, storico capitano della Lazio di Maestrelli che vinse il suo primo scudetto. Alla famiglia, alla Lazio e ai suoi tifosi la più sentita vicinanza mia personale e di tutta l’amministrazione di Roma Capitale”, aveva detto ieri il primo cittadino capitolino. Domani ci saranno i funerali presso la Basilica del Cristo Re di Viale Mazzini a Roma. La stessa chiesa delle esequie celebrate in passato per Giorgio Chinaglia e Felice Pulici, altri eroi della Lazio del 1974. Lunedì sera all’Olimpico, in occasione della sfida col Venezia, l’ex numero 4 verrà ricordato con un video proiettato sui maxischermi e Ciro Immobile con l’ok delle Lega potrà giocare con la fascia rossa da capitano, proprio come quella di Pino Wilson.