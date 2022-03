Lazio, addio a ‘Pino’ Wilson: il capitano dello scudetto del 1974

Lutto nel mondo del calcio: ci ha lasciati a 76 anni Giuseppe “Pino” Wilson, capitano della Lazio scudettata nel 1974

Brutte notizie per la Lazio e per il mondo del calcio in generale. Ci ha lasciati all’età di 76 anni Giuseppe ‘Pino’ Wilson, capitano del primo scudetto vinto dalla squadra biancoceleste nel 1974. Nato a Darlington, in Inghilterra, da madre italiana e padre inglese, a dispetto delle sue origini la sua carriera resta indissolubilmente legata alla compagine capitolina, per la quale ha giocato tra il 1969 e il 1978 e poi dopo una breve parentesi ai Cosmos di nuovo tra il 1978 e il 1980.

Non si è fatto attendere il messaggio di cordoglio da parte della Lazio che su Twitter ha scritto: