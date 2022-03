Rinnovo Dybala, c’è la data dell’incontro | Non solo l’Inter in agguato

Rinnovo Dybala: c’è la data dell’incontro con la dirigenza bianconera. Non solo l’Inter in agguato in Serie A. Le ultimissime

Sono i giorni di Paulo Dybala e del rinnovo del contratto in casa Juventus. L’argentino è di nuovo ai box per un problema muscolare, ma nelle prossime ore è atteso a Torino il suo agente per tornare a parlare con la dirigenza bianconera.

“Sono dispiaciuto per la sua assenza. Due giorni fa si è fermato e fortunatamente non è grave, spero di averlo a disposizione col Villarreal. Sulle sue qualità tecniche non si può discutere, quella del contratto è questione che riguarda la società”. Nel post partita di Juventus–Spezia, Massimiliano Allegri ha parlato così della situazione di Dybala. Come anticipato da Calciomercato.it, l’agente è atteso in Italia per provare a chiudere la telenovela sul rinnovo. Diverse squadre sono già alla finestra: dall’Inter di Marotta al Tottenham di Conte e Paratici, fino alle big spagnole. Ma non solo.

Calciomercato Juventus, non solo Marotta | Anche la Roma alla finestra per Dybala

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, in agguato ci sarebbe anche la Roma, pronta a fare un tentativo per il numero 10 bianconero in caso di fumata nera con la Juventus. Alla finestra anche Barcellona, Atletico Madrid e Betis. Nel frattempo, riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, è già fissato l’appuntamento con l’agente del giocatore Jorge Antun: l’incontro sarebbe in programma nella giornata di giovedì. È probabile che a Dybala verrà fatta una proposta al ribasso, intorno ai 7 milioni di euro (bonus esclusi) e per tre stagioni invece che quattro.