Non solo Pogba, altro addio pesante | Juve tra accordo e ritorni di fiamma

Non c’è solamente Paul Pogba in uscita in casa United e la Juventus valuta il colpaccio: retroscena sull’accordo e il ritorno di fiamma

I bianconeri stanno stringendo i denti, superando questo periodo con tante assenze che non permettono agli uomini di Massimiliano Allegri di tirare il fiato: in campionato, intanto, la rimonta continua.

Mentre la Juventus recupera alcuni giocatori, la classifica in vetta si stringe ancora di più. Nell’ultimo turno di campionato i bianconeri hanno preso altri tre punti all’Atalanta, consolidando il quarto posto e avvicinandosi ulteriormente al Napoli. L’obiettivo è quello di terminare la stagione nel migliore dei modi, per poi completare il lavoro iniziato nel mercato di gennaio portando Vlahovic a Torino. Oltre a Pogba, in estate la Juventus potrebbe andare su un’altra stella in uscita dal Manchester United.

Calciomercato Juventus, Pogba e non solo | Anche Rashford è in uscita dallo United

Come raccontato a più riprese su queste pagine, la Juventus sta vagliando un’offerta per riportare Pogba a Torino. Il campione del mondo, però, non è l’unica stella che potrebbe lasciare il Manchester United nel prossimo mercato. Secondo quanto riportato da ‘FourFourTwo’, anche Marcus Rashford non sarebbe soddisfatto del suo utilizzo e starebbe valutando di cambiare aria in estate: con un contratto in scadenza nel 2023, l’attaccante inglese potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato

Negli ultimi anni la Juventus ha monitorato la posizione di Rashford e questa estate potrebbe tentare l’assalto decisivo. Sul giocatore dei ‘Red Devils’, però, ci sarebbe anche il Barcellona che potrebbe mettere in atto un clamoroso ritorno di fiamma. Per le fonti di ‘MundoDeportivo’ i blaugrana nel 2018 aveva già raggiunto un accordo con Rashford e questa estate potrebbe riuscire a metterlo a disposizione di Xavi. Il duello di mercato tra Juventus e Barcellona per la stella dello United rischia di accendersi nelle prossime settimane.