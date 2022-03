Lo United riparte da zero | La Juve studia le mosse per il ritorno di Pogba

Tracollo del Manchester United, che in estate ripartirà da zero: anche Pogba ai saluti, con la Juventus che proverà a riportarlo a Torino

Il motto della Juventus targata Andrea Agnelli è ‘Live Ahead’ e questa deve essere la sua filosofia: guardare avanti, sempre e comunque, per raggiungere traguardi impensati. Un modo di raccontarsi che non si sposa con scelte nostalgiche o con la mancanza di coraggio, ma negli ultimi anni qualche ‘passo indietro’ la Juve lo ha fatto. A partire da Massimiliano Allegri, richiamato per riportare la squadra ad una mentalità vincente, ma a modo suo: sofferenza, abnegazione e poco spazio allo spettacolo.

La società, però, deve fare i conti con una tifoseria che negli ultimi anni è cambiata ed è diventata ancora più esigente. Una tifoseria che quel ‘Live Ahead’ lo ha appreso in toto e vuole dalla propria squadra la stessa mentalità. C’è solamente una persona per la quale la tifoseria bianconera è disposta a fare un’eccezione: Paul Labile Pogba. Il francese andrà in scadenza di contratto con il Manchester United al termine della stagione e questa estate sarà libero di trovarsi una nuova squadra da svincolato. Nell’aria aleggia frizzante la suggestione Juventus.

I ‘Red Devils’ stanno attraversando una crisi di identità profonda, nel dopo Ferguson non sono più riusciti ad essere in pianta stabile ai vertici del calcio inglese ed europeo. Il derby di Manchester di ieri sera è stato un’umiliazione pesante per lo United, con il City che negli ultimi 15 minuti ha avuto il 92% di possesso palla ed ha vinto per 4-1. In estate i ‘Red Devils’ tracceranno una riga e proveranno a rifondare, con la volontà di ripartire da zero e creare un nuovo ciclo vincente. Nel futuro dello United non ci sarà Paul Pogba e la Juventus studia le mosse per riportarlo a Torino.

Pogba sempre più vicino al ritorno | Il piano della Juventus per il ‘Polpo’

Non è un mistero che l’obiettivo dei bianconeri per l’estate sia quello di riportare il centrocampo ai massimi livello del calcio europeo e, per farlo, occorre almeno un grande colpo. Da quando è partito nell’estate del 2016, Pogba ha sempre mantenuto un filo con la Juventus composto di messaggi social e di un rapporto mai esausto con la dirigenza. Il campione del mondo guadagna 15 milioni netti a stagione a Manchester, ma è consapevole che per il prossimo contratto dovrà prevedere un ridimensionamento: a maggior ragione se dovesse decidere di seguire il cuore e tornare a Torino.

La Juventus potrebbe garantirgli uno stipendio da 7/8 milioni di parte fissa, più dei bonus legati a presenze e risultati. Inoltre, con il ‘Polpo’ si potrebbe usufruire del Decreto Crescita e pagare il 50% in meno di tasse: un altro assist per un’operazione che da sogno sta iniziando a diventare un progetto. Per riuscire a rimettere Pogba nelle mani di Allegri, sotto la cui gestione ha raggiunto i massimi livelli in carriera, i bianconeri dovrebbero anche alleggerire il monte ingaggi da stipendi imponenti e dai cosiddetti esuberi: il mancato rinnovo di Dybala, in questo senso, potrebbe essere un ulteriore passo verso il francese. Insomma, il sogno Pogba sta acquistando sempre più forza sotto la Mole e un nuovo Pogback potrebbe rappresentare la mossa giusta per un ulteriore salto di qualità a livello di rosa.