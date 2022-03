Juventus, Dybala (e non solo) all’Inter: arriva il doppio annuncio

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’attacco. Da Lautaro a Dybala, ecco la situazione

Chi è sicuro di rimanere all’Inter anche l’anno prossimo, con riferimento all’attacco, è solo Edin Dzeko. Mettiamoci anche Correa, se non altro perché è costato 30 milioni di euro appena qualche mese fa. Gli altri due, Lautaro Martinez e Sanchez, sono in bilico. In verità sul cileno i nerazzurri hanno già preso una decisione, che è quella del divorzio. Da capire le modalità, considerato che il 33enne cileno ha un contratto fino al 2023 da 7 milioni netti.

Per Lautaro, che a Milano sta bene come confermato dal suo agente in esclusiva a Calciomercato.it, deciderà il mercato: sarebbe difficile se non impossibile dire no a una proposta importante, diciamo da almeno 60-70 milioni di euro.

Ok chi resta, chi parte o può partire. Ma chi può arrivare in nerazzurro? Si parla tanto di Paulo Dybala, il cui rinnovo con la Juventus è sempre più incerto, mentre stamane ‘Marca’ ha accostato il nome di Luis Suarez in scadenza anche lui a giugno, ma con l’Atletico Madrid.

#Inter, due cose rispetto a un paio di voci recenti: – #Dybala non è una possibilità.

– #Suarez neanche nel metaverso. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) March 7, 2022

Dybala e Luis Suarez, possibile quindi futuro all’Inter? Per Fabrizio Biasin, spesso nostro ospite a CMIT TV, assolutamente no. “Dybala non è una possibilità – ha scritto su Twitter il giornalista di ‘Libero’ – Suarez neanche nel metaverso“.