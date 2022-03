Juventus, Milinkovic e non solo | C’è (ancora) lo zampino di Ronaldo

La Juventus è pronta a un grande colpo sul calciomercato, a centrocampo. Oltre al nome di Milinkovic dalla Lazio, un altro profilo è nel mirino. E c’entra ancora Ronaldo

La Juventus, negli ultimi mesi, è stata grande protagonista sul calciomercato. I bianconeri, infatti, hanno perso Cristiano Ronaldo, ma sostituendolo, una sessione dopo, con un talento assoluto come Dusan Vlahovic.

Ora gli sforzi della Vecchia Signora dovrebbero concentrarsi sul centrocampo. È lì che Massimiliano Allegri cerca il salto di qualità per migliorare in maniera evidente la manovra e la fase difensiva e offensiva. Insomma, un profilo che tutti vorrebbero è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è amatissimo in casa Lazio e considerato, a ragione, uno dei migliori centrocampisti della Serie A. I biancocelesti, come vi abbiamo riportato in settimana, potrebbero decidere di cedere il calciatore di fronte a un’offerta importantissima per poi rifare la rosa. Non è, però, l’unico nome che i bianconeri seguono da vicino e per cui potrebbero affondare il colpo nei prossimi mesi. L’addio di Cristiano Ronaldo potrebbe tornare prepotentemente e favorire indirettamente un nuovo acquisto.

Calciomercato Juventus, da Milinkovic a Renato Sanches

Oltre a Milinkovic, infatti, un nome che piace è anche Renato Sanches. Il portoghese è da mesi accostato anche al Milan, ma, secondo il giornalista Luca Momblano, bisogna prestare attenzione anche ai torinesi. Non ancora un obiettivo concreto, ma una possibilità. Di seguito le sue parole a ‘Top Calcio 24’: “L’agente Kezman sta alacremente lavorando per la cessione di Milinkovic, anche con la Juventus. Ritiene che il suo ciclo alla Lazio sia finito – sostiene Momblano -. Renato Sanches può essere una manovra di disturbo anche verso il Milan. Mendes si è lasciato male con l’attuale dirigenza dopo l’addio di Ronaldo. Magari vogliono ristabilire un certo rapporto con il procuratore portoghese. Non credo comunque sia un obiettivo concreto ad oggi per la Juve per la prossima estate”.