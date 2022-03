Calciomercato, 100 milioni per Milinkovic | Il piano di Juventus e Inter

Il futuro di Milinkovic-Savic fa discutere non poco sul calciomercato, con Juventus e Inter alla finestra per il serbo. Ecco il piano delle due big

Milinkovic-Savic a Roma, sponda biancoceleste ovviamente, è considerato quasi divino. E quel quasi – forse – è rappresentato dal calciomercato sullo sfondo.

Da diverse stagioni, infatti, il serbo fa benissimo con la maglia della Lazio, sia in termini di gioco che realizzativi. La sua qualità tecnica abbinata a un fisico statuario lo rende a tratti immarcabile, anche per i migliori difensori della Serie A. Nelle scorse sessioni di calciomercato, Claudio Lotito (bottega carissima) era arrivato a chiedere addirittura 110 milioni di euro per il suo gioiello. Su di lui c’erano club enormi di livello internazionale come Manchester United o PSG. Ora proprio i francesi, come riporta ‘Il Messaggero’, sono pronti a tornare alla carica, ma sullo sfondo ci sono anche Juventus e Inter. Savic ha un contratto fino al 2024, ma si parla già di rinnovo fino al 2025. Se non dovesse arrivare, però, Lotito sarebbe quasi costretto a cederlo per evitare di avvicinarsi a scadenza in una posizione non più di forza. E le big studiano il piano per prenderlo, ma la richiesta è ora da 100 milioni.

Calciomercato Juventus e Inter, le cessioni per Milinkovic

Per arrivare a una simile cifra, Juventus e Inter dovranno pianificare cessioni importantissime. Pensiamo prima ai bianconeri: Adrien Rabiot è in uscita e vale sui 25 milioni, ma anche Arthur è pronto all’addio e per lui Andrea Agnelli chiede minimo 40. Da considerare, però, anche i soldi che entrerebbero dai possibili riscatti. Merih Demiral porterà nelle casse bianconere 25 milioni e poi c’è Dejan Kulusevski che al Tottenham ha avuto un ottimo impatto.

Anche l’Inter, ovviamente, avrebbe bisogno di cedere. Lautaro Martinez, a prescindere dalla crisi da gol e prestazioni patita nelle ultime settimane, partirebbe solo per un’offerta sui 75-80 milioni. In uscita, dopo diverse stagioni da protagonista, potrebbe esserci anche Stefan de Vrij, il cui addio porterebbe in dote 25 milioni. Insomma, tra cessioni e incastri un tentativo potrebbe anche essere fatto, ma la trattativa sarebbe comunque molto difficile.