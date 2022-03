Addio Juventus, scelta fatta | Inter preferita al Milan

Il calciatore è pronto a lasciare la Juventus. Tante opzioni sul tavolo ma la preferita resta ampiamente quella che porta all’Inter. La situazione

Come la passata stagione, i giocatori in scadenza di contratto sono tra i più chiacchierati in questo momento. L’estate scorsa, come tutti ricorderete, il Psg è stato protagonista con gli acquisti a zero di Wijnaldum, Messi, Ramos e Donnarumma.

Oggi tra i giocatori più importanti che non hanno ancora prolungato il proprio contratto c’è certamente Mbappe, che potrebbe dire addio ai francesi a zero, per trasferirsi al Real Madrid.

Anche in Italia, non mancano i calciatori che sono pronti a cambiare maglia a zero. In queste ore le attenzioni sono puntate soprattutto su Paulo Dybala. L’attaccante argentino, qualche mese fa, sembrava ad un passo dal rinnovo. Mancava solo la firma ma qualcosa nell’ultimo periodo è cambiato.

Ora come vi stiamo raccontando, il prolungamento del contratto con la Juventus è diventato complesso. Nel corso della settimana, l’agente di Dybala, Jorge Antun, incontrerà la dirigenza dei bianconeri. Un incontro, utile a fare il punto della situazione: l’offerta della Vecchia Signora è al ribasso e trovare un’intesa appare complesso.

Ecco perché sullo sfondo resta l’Inter, pronta a mettere sul piatto un’offerta importante. Beppe Marotta ha già fatto sapere all’argentino di esser intenzionato a trattare ma le squadre interessate a Dybala chiaramente non mancano.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: gli utenti scelgono l’Inter

Agli utenti Twitter di Calciomercato.it è stato chiesto quale sarebbe la squadra giusta per Dybala, qualora non dovesse arrivare il rinnovo. Chi ha preso parte al sondaggio non ha avuto molti dubbi: è proprio l’Inter il team migliore per l’ex Palermo. I nerazzurri, infatti, hanno ottenuto il 52,7% dei voti.

Molto più staccato il Milan, un’ipotesi che piace solo al 20.9%. Non piace tantissimo, invece, l’idea Roma o Napoli. Entrambe hanno ottenuto solo il 13,2% delle preferenze.

L’Inter, dunque, è la favorita numero uno qualora Dybala decidesse di lasciare la Juventus e di restare in Italia. Ma sull’ex Palermo ci sono anche diverse squadre straniere, inglesi e spagnole. Real Madrid, Barcellona e Atletico stanno monitorando la situazione ma non può essere scartata la pista che lo porterebbe a Londra, dove è vivo l’interesse da parte del Tottenham di Paratici e Conte.