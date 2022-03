Calciomercato Inter, osservato speciale | Marotta rischia il sorpasso

Gli esterni mancini sono ormai merce rara, in Europa come in Serie A: l’Inter ha messo gli occhi su un giovane talento su cui può fare un pensierino anche la Juventus

Nel corso degli anni diversi ruoli sono diventati sempre più complicati da rinforzare, per trovare dei calciatori affidabili e potenzialmente importanti, magari da far crescere. Prima erano i centrocampisti, soprattutto dopo gli addi al calcio di giocatori come Pirlo, Gattuso e De Rossi. Poi è stato il turno degli attaccanti, che però in Europa spuntano ormai in gran numero.

Ultimamente, invece, a diventare merce rara sono stati i difensori, centrali ma anche esterni. Lo sanno molto bene anche i club italiani, che sulle fasce fanno fatica a tenere il passo degli avversari più quotati nelle coppe europee. Il Milan ha Theo Hernandez, l’Inter Perisic che pure non è un terzino e così Dumfries. Anche Lazio, Roma e Napoli, al netto della crescita esponenziale di Di Lorenzo, non hanno trovato giocatori in grado di fare la differenza sulle fasce. Non fa eccezione la Juventus, che è forse addirittura quella più in difficoltà sul ruolo, in relazione alle ambizioni. Ecco perché è giustificata l’attenzione intorno a uno dei talenti più interessanti del nostro campionato.

Calciomercato Inter, piace Parisi ma occhio alla concorrenza: anche la Juve può pensarci

Parliamo di Fabiano Parisi, esterno che si è messo in mostra in questi mesi con la maglia dell’Empoli. Si tratta di un classe 2000 che, come vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, l’Inter segue con grande attenzione e si è aggiunta all’interesse di vecchia data del Napoli. I nerazzurri hanno preso informazioni con l’agente del ragazzo, a gennaio i toscani non hanno sentito ragioni ma in estate se ne potrebbe riparlare. Parisi deve crescere a meglio, non va usata fretta. L’Inter potrebbe perdere Perisic, sarebbe scoperta al netto dello spostamento di Gosens o Darmian. Il terzino dell’Empoli ha gamba e buona qualità, così come intelligenza tattica, può essere perfetto come quinto.

Non si può escludere a priori anche la pista Juventus, molto attenta ai giovani italiani come dimostrato in questi anni e bisognosa di rinforzi a sinistra. Alex Sandro non dà garanzie e andrà a scadenza, De Sciglio sarebbe adattato e anche lui non convince. Il prezzo di Parisi sta salendo, ma sarebbe un investimento importante in ottica futura. Per cui bisogna monitorare un potenziale intrigo di mercato per lui, tra le big italiane che puntano allo scudetto.