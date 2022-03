Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha commentato nel post partita la dolorosissima sconfitta a San Siro contro l’Inter

Se da una parte abbiamo l’Inter con una ritrovata fiducia, dall’altra c’è una Salernitana a testa bassissima. I granata non sono riusciti a ribaltare il pronostico come accaduto la settimana scorsa contro il Milan, stavolta cadendo miseramente tra le mura di San Siro sotto i colpi degli scatenati Lautaro e Dzeko.

Una cinquina dolorosa, commentata così da Nicola ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita: “Il fatto che l’Inter sia in quella posizione di classifica non è un caso. Nelle due scorse partite i ragazzi avevano dato risposte positive. Anche stasera hanno provato a mettere in campo ciò che avevano preparato in allenamento, ma probabilmente oggi è mancata l’energia nervosa oltre alla qualità. Non mi spavento, so da dove vengo e dove voglio arrivare con questa squadra. Non trovo altri modi in questo senso se non realizzare il proprio gioco, recuparando palla in modo aggressivo“.

Inter-Salernitana, Nicola: “Stiamo cercando la strada giusta, voglio che i tifosi lo capiscano”

MANCANZA DI REAZIONE: “Su questo aspetto concordo. Fino al primo gol la squadra si è comportata molto bene, ma voglio vedere ancora più convinzione. Sarebbe bello se passassimo noi in vantaggio, in modo da mettere alla prova l’unione e la compattezza delle avversarie. Il secondo gol alla fine del primo tempo ci ha infastidito mentalmente. Dopo il terzo gol ci siamo disuniti progressivamente“.

SALVEZZA: “Non sono scontento. Questa serata non è tutta da buttare, la mentalità deve restare uguale. Voglio che la gente di Salerno capisca che siamo alla ricerca della strada giusta da prendere. Lavorando possiamo tagliare i traguardi che ci siamo prefissati“.