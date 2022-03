Rinnovo Zaniolo, Pinto va in dribbling: “Arriverà il momento”

Il general manager della Roma Tiago Pinto parla del rinnovo di Zaniolo e dell’interesse per Svilar: le sue parole prima dell’Atalanta

Il General Manager della Roma Tiago Pinto ha parlato a ‘DAZN’ prima della sfida con l’Atalanta. Al centro delle sue dichiarazioni il calciomercato, partendo dal rinnovo di Zaniolo, calciatore nel mirino della Juventus.

“Se mi fate sempre la stessa domanda, io vi do sempre la stessa risposta. Ora tocca pensare al campo, arriverà il momento giusto per parlare di rinnovo” la replica del dirigente del club capitolino.

Non cambia molto poi la risposta sull’interesse di Svilar, portiere in scadenza di contratto con il Benfica e accostato recentemente ai giallorossi: “E’ del Benfica, siamo lontani dal mercato. E’ un giocatore che conosciamo bene, ho lavorato insieme a lui per 3-4 anni. Mourinho lo conosce perché il debutto in Champions è stato contro di lui. Oggi però abbiamo una partita importante per noi ed è su questo che dobbiamo concentrarci”.