Le ultime novità legate alla Superlega ce le svela Andrea Agnelli: “sono solo undici le squadra ancora vincolate”. Ecco chi è libera

In queste ore il progetto Superlega è tornato prepotentemente di moda. In giornata sono arrivate le dure prese di posizione di Tebas e Ceferin, ovviamente contrari.

Andrea Agnelli, intervenuto al FT Business of Football Summit, ha ribadito il concetto il calcio europeo ha bisogno di nuove riforme, di un nuovo progetto che lo possa rilanciare: “Attenderò che il Consiglio di giustizia europeo dica se l’attuale organismo è idoneo. Juventus in Champions tra 5 anni? La vedo giocare nella più grande competizione europea”.

Una risposta che fa capire come il progetto Superlega sia più vivo che mai: “E’ un lavoro collettivo di 12 squadre, non una persona – prosegue Agnelli -. Dodici club hanno firmato un contratto di 120 pagine. Undici sono ancora vincolate”.

Come è ben noto i dodici club fondatori sono stati AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur.

Successivamente sono Juventus, Real e Barcellona hanno continuato a portare avanti il progetto, con le altre squadre che si sono allontanate.

Superlega, svelta la squadra che non è vincolata

Ma – come afferma Agnelli – ancora undici squadre sarebbero vincolate. Una sola non lo sarebbe più. A svelare di chi si tratta è Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport: Chi è l’unico club libero? L’Inter – scrive sul proprio profilo Twitter – che firmò una clausola per cui il suo ingresso avrebbe dovuto essere sottoposto ad approvazione in assemblea”.

Anche in Spagna confermano che la squadra che abbia la possibilità di svincolarsi sia l’Inter: i nerazzurri – afferma Arancha Rodriguez a ‘Tiempo de Juego’ – avevano una clausola che gli impediva di aderire al progetto se non avessero raccolto il consenso di tutti i suoi sponsor.