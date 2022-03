Andrea Agnelli parla nel corso del ‘FT Business of Football Summit’: attesa per le parole del presidente della Juventus anche sulla Superlega

C’è attesa per le parole di Andrea Agnelli al FT Business of Football Summit. Il presidente della Juventus dovrebbe parlare del nuovo progetto Superlega che ha già scatenato la dura reazione di Ceferin e quella di Tebas.

Calciomercato.it seguirà le parole del numero uno del club bianconero.

“Secondo me il calcio europeo ha un disperato bisogno di riforme – ha esordito Agnelli – . Non accetterò domande su Tebas, le sue parole parlano da sole”. A chi gli chiedeva perché il progetto Superlega ha fallito, il presidente della Juventus ha risposto: “Per me non ha fallito”.

“La Superlega è un lavoro collettivo di 12 squadre, non una persona. Dodici club hanno firmato un contratto di 120 pagine. Undici sono ancora vincolate”. Nel suo discorso Agnelli spiega che la “Uefa sapeva che stava lavorando a qualcosa di diverso” prima del lancio della Superlega. “Il compromesso non è più una scelta – ha aggiunto – servono riforme più profonde. Un operatore monopolistico è adatto a guidare un business come il calcio? Io penso di no”.

Alla domanda se la Uefa andrebbe sciolta, Agnelli ha risposto: “Attenderò che il Consiglio di giustizia europeo dica se l’attuale organismo è idoneo. Juventus in Champions tra 5 anni? La vedo giocare nella più grande competizione europea”