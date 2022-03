Fiorentina, lo sfogo della compagna di Venuti dopo gli insulti social: “Stronz***”

Lorenzo Venuti insultato sui social dopo l’errore in Fiorentina-Juventus, lo sfogo da parte della compagna e poi il gesto di solidarietà

Suo malgrado protagonista in negativo nella sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia con l’autorete nel recupero che ha permesso alla Juventus di superare la Fiorentina, Lorenzo Venuti ha voluto affidarsi ai social per esprimere il proprio pensiero. Il terzino, cresciuto nel vivaio viola e in lacrime al fischio finale, ha invitato a guardare avanti rimarcando la tenacia della squadra viola e lanciando anche una frecciata alla Juventus.

Sui social però molti hanno rivolto insulti al numero 23 della squadra toscana. Insulti a cui ha risposto la compagna del giocatore, Augusta Iezzi su Instagram: “In questo preciso momento ci sono problemi ben più gravi di un pallone che ti sbatte addosso e che provoca un autogol. Ricordiamoci che il calcio è bello, è uno sport che appassiona e che unisce gli animi. Teniamolo a mente ed evitiamo di scrivere cose poco carine e prive di senso. Sono molto riservata riguardo la mia vita privata e non parlo mai di Lorenzo, ma in questa occasione devo farlo perché sto ricevendo davvero troppi messaggi. Alcuni sono di incoraggiamento quindi vi ringrazio, altri no – ha affermato la ragazza – L’autorete è una cosa sfigata che è capitata, passerà. Ci sono persone che in questo momento vivono nelle metropolitane usandole come bunker per schivare le bombe, al confronto un autogol penso sia una grande stronz***”.

In una storia successiva, Iezzi ha rivelato di aver trovato una bella sorpresa, probabilmente da parte di un tifoso viola, pubblicando la foto di una sciarpa della Fiorentina. “Qualcuno ce l’ha lasciata in giardino stanotte. Grazie per tutti i vostri messaggi di supporto e incoraggiamento”.